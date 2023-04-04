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Технологии и медиа ,  
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Bloomberg узнал о планах по съемкам семи сезонов сериала о Гарри Поттере

Bloomberg: Warner Bros. близка к соглашению о создании онлайн-сериала о Гарри Поттере
Руководство Warner Bros. и HBO ведут переговоры с Джоан Роулинг, которую также планируется привлечь к созданию онлайн-сериала. По каждой книге снимут отдельный сезон
Фото: Warner Bros. Pictures
Фото: Warner Bros. Pictures

Warner Bros. Discovery близка к соглашению о создании онлайн-сериала по книгам о Гарри Поттере, сообщил Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. На основе каждой из семи книг будет снято по сезону.

Гендиректор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав и руководитель ее подразделения HBO Кейси Блойс работают над соглашением с писательницей Джоан Роулинг, но пока оно не утверждено, отметило агентство.

По словам источников, Роулинг будет вовлечена в создание сериала, чтобы убедиться, что он соответствует ее книгам, но не будет на площадке ежедневно как основной создатель.

Warner Bros. Discovery надеется, что сериал положит начало новой потоковой стратегии, указывает агентство, ее представят в скором времени. Ее ключевым принципом станет создание нового контента на основе историй и персонажей, уже знакомых зрителям. В рамках стратегии HBO Max переименуют просто в Max, отметило агентство.

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О том, что HBO Max обсуждает возможность создания сериала по вселенной Гарри Поттера, источники The Hollywood Reporter и Variety сообщали в январе 2021 года. На тот момент обсуждения находились на ранней стадии.

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Warner Bros. сняла полнометражные фильмы о Гарри Поттере, две киноленты по мотивам последней части книги «Гарри Поттер и Дары Смерти» вышли в 2010–2011 годах. В феврале 2023 года Warner Bros. в сотрудничестве с Avalanche Software выпустила игру Hogwarts Legacy.

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Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
Warner Bros. Гарри Поттер сериалы HBO Кейси Блойс
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