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Курс евро на 3 сентября
EUR ЦБ: 60,22 (-0,07) Инвестиции, 02 сен, 16:05
Курс доллара на 3 сентября
USD ЦБ: 60,37 (+0,13) Инвестиции, 02 сен, 16:05
Закрытый клуб Reef Residence в Сочи: частный пляж и дендропарк РБК и Reef Residence, 12:12
Власти объяснили «хлопки» над Старым Осколом работой ВКС Политика, 12:10
Эсперанто: как возник и развивался язык мира Экономика образования, 12:00
Медведев призвал Запад «не играть со смертью», пытаясь разрушить Россию Политика, 11:56
Тарпищев оценил выход Медведева и Хачанова в 1/8 финала US Open Спорт, 11:47
Серена Уильямс расплакалась после заключительного матча в карьере Спорт, 11:46
В России выявили больше 50 тыс. случаев COVID-19 второй день подряд Общество, 11:40
Прощание с Михаилом Горбачевым в Москве. Фоторепортаж Общество, 11:34 
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Церемония прощания с Михаилом Горбачевым. Прямая трансляция Политика, 11:06
Как в Дубае при помощи соли вызывают дождь. Видео Технологии и медиа, 11:00
Непомнящий проиграл отказавшемуся защищать титул чемпиона мира Карлсену Спорт, 10:57
Пугачева и Медведев простились с Горбачевым Политика, 10:52
Работа для подростка: как раннее трудоустройство помогает строить карьеру Партнерский проект, 10:46
Технологии и медиа ,  

Как в Дубае при помощи соли вызывают дождь. Видео

Вызвать дождь над засушливой пустыней можно при помощи соли и самолета — такую технологию испытывают в Объединенных Арабских Эмиратах. Как она устроена и чего позволила добиться — в видео РБК

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Генсек ООН заявил о климатической угрозе для половины человечества
Общество
Фото:Lukas Schulze / Getty Images

Теги
Дубай ОАЭ осадки Дождь климат
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