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Технологии и медиа ,  
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Microsoft представила платформу для общения в виртуальной реальности

Microsoft представила платформу Mesh. В компании ожидают, что эта платформа позволит инженерам вместе работать в виртуальной реальности над 3D-моделями, а учащимся — разбирать виртуальные двигатели или изучать организм человека
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Фото: Tony Avelar / AP
Фото: Tony Avelar / AP

Microsoft представила платформу для взаимодействия людей в дополненной или виртуальной реальности Mesh. Новый продукт компания показала в рамках конференции Ignite, сообщается на сайте Microsoft.

Платформа позволит пользователям создавать виртуальные аватары, а со временем — использовать фотореалистичные голограммы, ожидают в компании. Находящиеся далеко друг от друга коллеги с помощью Mesh смогут проводить в виртуальной реальности совещания, а дизайнеры или инженеры получат возможность вместе работать в виртуальном пространстве над 3D-моделями чего угодно — «от велосипедов до элитной мебели, двигателей самолетов или новых спортивных стадионов», отметили в Microsoft.

Кроме того, виртуальную платформу можно будет использовать и для обучения: с помощью нее учащиеся будут узнавать об электромобилях или анатомии человека, в форме аватаров разбирая виртуальный двигатель или изучая, что находится под виртуальными мышцами.

В январе источники Bloomberg сообщили, что Apple планирует выпустить шлем виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности. По информации агентства, первый продукт в линейке компании будет дорогим и нишевым. Устройство в основном будет работать с виртуальной реальностью и отображать трехмерную цифровую среду для игр, просмотра видео и общения, в то время как функции дополненной реальности будут более ограниченными.

В продажу шлем от Apple поступит в продажу в 2022 году и будет конкурировать с Oculus от Facebook и PlayStation VR от Sony, сообщили собеседники Bloomberg. Такие же сроки назвали источники The Information. По их словам, девайс будет стоить около $3 тыс. (около 227 тыс. руб.). Шлем оснастят двумя дисплеями с разрешением 8К, более чем десятью камерам и датчиками для слежения за движением глаз. Управлять шлемом Apple можно будет с помощью устройства, которое можно будет носить на пальце, узнал The Information. 

Автор
Виктория Полякова
Microsoft виртуальная реальность дополненная реальность
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