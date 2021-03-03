Microsoft представила платформу для общения в виртуальной реальности

Microsoft представила платформу Mesh. В компании ожидают, что эта платформа позволит инженерам вместе работать в виртуальной реальности над 3D-моделями, а учащимся — разбирать виртуальные двигатели или изучать организм человека

Фото: Tony Avelar / AP

Microsoft представила платформу для взаимодействия людей в дополненной или виртуальной реальности Mesh. Новый продукт компания показала в рамках конференции Ignite, сообщается на сайте Microsoft.

Платформа позволит пользователям создавать виртуальные аватары, а со временем — использовать фотореалистичные голограммы, ожидают в компании. Находящиеся далеко друг от друга коллеги с помощью Mesh смогут проводить в виртуальной реальности совещания, а дизайнеры или инженеры получат возможность вместе работать в виртуальном пространстве над 3D-моделями чего угодно — «от велосипедов до элитной мебели, двигателей самолетов или новых спортивных стадионов», отметили в Microsoft.

Кроме того, виртуальную платформу можно будет использовать и для обучения: с помощью нее учащиеся будут узнавать об электромобилях или анатомии человека, в форме аватаров разбирая виртуальный двигатель или изучая, что находится под виртуальными мышцами.

В январе источники Bloomberg сообщили, что Apple планирует выпустить шлем виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности. По информации агентства, первый продукт в линейке компании будет дорогим и нишевым. Устройство в основном будет работать с виртуальной реальностью и отображать трехмерную цифровую среду для игр, просмотра видео и общения, в то время как функции дополненной реальности будут более ограниченными.