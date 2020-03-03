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Тематические телеканалы «Газпром-Медиа» вернутся в пакет «Триколора»

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Спутниковый оператор «Триколор» продолжит вещание телеканалов производства продюсерской компании «Ред Медиа», от которых он официально отказался 27 февраля 2020 года, следует из совместного сообщения «Газпром-Медиа» (владелец «Ред Медиа») и «Триколора», поступившего в РБК. Стороны пришли к соглашению, руководствуясь необходимостью вести взаимовыгодный диалог в интересах бизнеса и развития рынка, а также учитывая особый интерес миллионов российских зрителей к спортивным трансляциям, указывает пресс-служба «Газпром-Медиа».

На прошлой неделе «Триколор» объявил, что прекращает вещание девяти спортивных каналов семейства «Матч», а также тематических «Кинохит», «Мужское кино», «Киноужас», «Родное кино», «Ля-минор ТВ» и «Русская ночь», которые оператору предоставляла «Ред Медиа». Это решение оператор объяснил тем, что «Газпром-Медиа» не согласился предоставить ему только спортивные каналы без доплаты за остальные тематические. «Триколор» заявил, что будет отстаивать свои интересы в регуляторных инстанциях, считая «практику навязывания оплаты дистрибьютором ненужных оператору каналов в обязательной привязке к своему эксклюзивному предложению несправедливым использованием своего монопольного положения на рынке». Стоимость тематических каналов составляла 50% от общего контракта с «Ред Медиа», а их смотрели менее 3% пользователей «Триколора», сообщила его пресс-служба.

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Изменение контракта, на котором настаивала компания «Ред Медиа», привело бы и к увеличению стоимости подписок, уверял «Триколор».

Условия, на которых был заключен новый контракт, представители «Триколора» и «Газпром-Медиа» назвать отказались. Стороны указывают, что принятые договоренности позволяют сохранить текущую стоимость услуг для зрителей «Триколора».

Теги: «Газпром-Медиа», «Матч ТВ», соглашение, Триколор
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