0

Bloomberg узнал о планах OnlyFans продать долю в 60%

По данным агентства, в рамках сделки платформа может быть оценена в $3,5 млрд. Вероятный покупатель — инвестфирма Architect Capital — ищет для покупки $2 млрд заемных средств. Сейчас переговоры находятся на ранней стадии
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Платформа OnlyFans планирует продать долю в 60% инвестиционной фирме Architect Capital. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, в рамках сделки компания будет оценена в сумму $3,5 млрд. Architect Capital ищет для сделки заемные средства в размере $2 млрд, сообщили источники.

Сейчас переговоры с компанией Fenix International Ltd, которая владеет OnlyFans, находятся на ранней стадии, они могут занять несколько месяцев и не привести к заключению сделки. 

Ранее о том, что такая сделка планируется, сообщил The Wall Street Journal. Газета указывала, что в рамках сделки стоимость OnlyFans может составить $5,5 млрд. 

Участники «алюминиевых войн» в России решили стать совладельцами ОnIyFans
Бизнес
Саймон Рубен

Architect Capital была основана в 2020 году Джеймсом Саганом, пишет Bloomberg. Компания представляет себя как фирму, «специализирующуюся на создании новой финансовой инфраструктуры в разных классах активов». В презентации для инвесторов фонд заявил, что видит ценность в предоставлении услуг создателям контента OnlyFans и допускает возможность выхода компании на биржу в 2028 году, сообщал WSJ.

О планах Fenix International Ltd продать OnlyFans группе инвесторов Reuters писал в мае 2025 года. По данным издания, на тот момент переговоры велись уже по крайней мере два месяца. Тогда отмечалось, что сделка может быть достигнута в ближайшие недели.

Британский сервис OnlyFans наиболее известен как платформа, позволяющая создателям порнографического контента взимать плату с подписчиков. Его популярность резко возросла во время пандемии COVID-19. OnlyFans был создан в 2016 году, а в 2018-м сервис купил американско-украинский акционер Леонид Радвинский.

В 2021 году OnlyFans решил запретить своим пользователям публиковать материалы порнографического характера, объяснив такой шаг давлением со стороны банков и платежных сервисов. Однако спустя шесть дней руководство компании отказалось от этой идеи, заявив, что получило необходимые гарантии «для поддержки нашего разнообразного сообщества авторов».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Романов Илья
OnlyFans порнография продажа
