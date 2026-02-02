 Перейти к основному контенту
Дуров заявил, что Цукерберг втайне смеется над 4 млрд человек из WhatsApp

Фото: durov / X
Фото: durov / X

Глава и основатель Meta (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в России), которой принадлежит WhatsApp, Марк Цукерберг  смеется над пользователями мессенджера, которые доверяют его словам о безопасности приложения. Об этом написал основатель Telegram Павел Дуров в X.

Он опубликовал скрин переписки Цукерберга, которая датируется 2004 годом. В ней разработчик заявляет собеседнику, что может слить ему данные 4 тыс. пользователей Гарварда, которые зарегистрировались на запущенной в том году соцсети Facebook (принадлежит Meta). В ответ на вопрос, откуда у него эта информация, Цукерберг пишет: «Люди сами предоставили ее… Они «доверяют мне»... Тупицы». Эта переписка стала публичной только в 2010 году — она фигурировала в материалах судебных разбирательств между Цукербергом и основателями HarvardConnection (позже — ConnectU) вокруг того, кому принадлежала идея создания Facebook.

Как написал Дуров в своем посте, единственное, что изменилось с тех пор, как состоялась эта переписка, — это масштаб.

«Сегодня владелец WhatsApp втайне смеется не над 4 тыс., а над 4 млрд «тупиц», которые верят его заявлениям (например, о шифровании WhatsApp)», — подчеркнул он.

Дуров счел, что для веры в безопасность WhatsApp нужно быть «безмозглым»
Технологии и медиа
Павел Дуров

Ранее Дуров говорил, что «нужно быть совсем безмозглым, чтобы в 2026 году верить, что WhatsApp является безопасным». Он пояснил, что специалисты обнаружили в приложении ряд векторов для атак. С этим утверждением согласился миллиардер и владелец X Илон Маск. В 2024-м он уже называл WhatsApp небезопасным.

Дуров в 2022 году заявлял, что WhatsApp служит «инструментом слежки». Он утверждал, что хакеры могут получить полный доступ ко всему содержимому телефонов, где установлен мессенджер, из-за проблемы в системе безопасности. При этом, по словам бизнесмена, до 2016 года в приложении вообще отсутствовало шифрование данных.

В марте 2022 года Тверской суд Москвы признал компанию Meta (владеет WhatsApp, Instagram, Facebook) экстремистской и запретил ее деятельность в России. 

Материал дополняется

Валерия Доброва
Павел Дуров Марк Цукерберг Whatsapp мессенджеры кибербезопасность
Павел Дуров фото
Павел Дуров
предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
Марк Цукерберг фото
Марк Цукерберг
программист, предприниматель
14 мая 1984 года
