Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Лидс Юнайтед 1 1,52 x 4,4 2 5,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Сандерленд Манчестер Сити 1 7,7 x 5 2 1,4 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Кальяри Милан 1 6,1 x 4,2 2 1,53 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Борнмут Арсенал 1 5,9 x 4,7 2 1,5 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Эспаньол Барселона 1 5,4 x 4,8 2 1,52 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Лидс Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 2,65 x 3,45 2 2,6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Челси 1 1,65 x 4,5 2 4,6 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Бетис 1 1,45 x 4,9 2 6,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,45 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Спорт⁠,
0

Роберто Карлос перенес операцию из-за проблем с сердцем

Сейчас жизни и здоровью бывшего футболиста сборной Бразилии ничего не угрожает
Роберто Карлос
Роберто Карлос (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роберто Карлос попал в больницу из-за проблем с сердцем и перенес операцию. Об этом сообщает газета AS.

52-летний бывший защитник мадридского «Реала» отдыхал на родине. Он прошел медицинское обследование ноги, где обнаружили небольшой тромб. После этого провели МРТ, которая показала, что его сердце работает неправильно.

Бывшего футболиста немедленно госпитализировали для проведения операции по установке катетера. Процедура, которая должна была длиться 40 минут, из-за осложнений затянулась почти на три часа, отмечает AS.

Он останется под наблюдением врачей еще 48 часов. «Сейчас я в порядке и нахожусь под пристальным наблюдением», — рассказал Роберто Карлос.

Помимо «Реала», Роберто Карлос на протяжении своей карьеры выступал за бразильские «Унион Сан-Жуан», «Атлетико Минейро», «Палмейрас» и «Коринтианс», итальянский «Интер», турецкий «Фенербахче», индийский «Дели Дайнамос», а также махачкалинский «Анжи» (2011–2012). В составе «Реала» бразилец трижды выигрывал Лигу чемпионов.

В сборной Бразилии Роберто Карлос провел 125 матчей и забил 11 голов, выиграл золото ЧМ-2002, серебро ЧМ-1998, бронзу на Олимпиаде-1996, побеждал на Кубке конфедераций (1997) и Кубке Америки (1997, 1999).

