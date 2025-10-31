Спорт,
0
Самое интересное из телеграм-канала «РБК Спорт» за неделю
Какой рекорд установил Малкин, сколько должна выплатить Валиева и что рассказал футболист сборной России о попытке его похищения
Ежедневно в телеграм-канале «РБК Спорт» можно найти десятки постов о самых важных спортивных событиях в России и мире. Мы собрали самые интересные из них за минувшую неделю.
Малкин побил рекорд Овечкина на старте сезона НХЛ в XXI веке.
Даниил Медведев снова стал первой ракеткой России
Месси заявил о желании сыграть на ЧМ-2026
Валиеву обязали выплатить более ₽2,3 млн по итогам допинг-разбирательств. Фигуристка должна возместить судебные издержки и выплатить компенсации
Умар Нурмагомедов поднялся на первое место в рейтинге лучших бойцов UFC. Он стал лидером в категории легчайшего веса
Капитан «Реала» перенес операцию. Дани Карвахаль перенес артроскопию правого колена
Футболист «Зенита» и сборной России впервые рассказал о попытке его похищения. Андрей Мостовой поделился подробностями инцидента
«Спартак» второй раз в сезоне обыграл ЦСКА в московском дерби КХЛ
Золотую медаль сборной России с ЧМ-2009 выставили на аукцион за ₽5 млн. Медаль с чемпионата мира по хоккею будет выставлена на аукционе «Литфонда» 6 ноября.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио
Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря
Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO
4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности
The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка