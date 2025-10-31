 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Самое интересное из телеграм-канала «РБК Спорт» за неделю

Какой рекорд установил Малкин, сколько должна выплатить Валиева и что рассказал футболист сборной России о попытке его похищения

Ежедневно в телеграм-канале «РБК Спорт» можно найти десятки постов о самых важных спортивных событиях в России и мире. Мы собрали самые интересные из них за минувшую неделю.

Малкин побил рекорд Овечкина на старте сезона НХЛ в XXI веке.

Даниил Медведев снова стал первой ракеткой России

Месси заявил о желании сыграть на ЧМ-2026

Валиеву обязали выплатить более ₽2,3 млн по итогам допинг-разбирательств. Фигуристка должна возместить судебные издержки и выплатить компенсации

Умар Нурмагомедов поднялся на первое место в рейтинге лучших бойцов UFC. Он стал лидером в категории легчайшего веса

Капитан «Реала» перенес операцию. Дани Карвахаль перенес артроскопию правого колена

Футболист «Зенита» и сборной России впервые рассказал о попытке его похищения. Андрей Мостовой поделился подробностями инцидента

«Спартак» второй раз в сезоне обыграл ЦСКА в московском дерби КХЛ

Золотую медаль сборной России с ЧМ-2009 выставили на аукцион за ₽5 млн. Медаль с чемпионата мира по хоккею будет выставлена на аукционе «Литфонда» 6 ноября.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Марьяна Муратова
