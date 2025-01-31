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Спорт ,  
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«Рубин» расторг контракт с испанским тренером, не явившимся на сборы

Соглашение с Хавьером Солесом было расторгнуто по соглашению сторон. Испанец, тренер по физической подготовке, работал в казанском клубе с 2018 года
Хавьер Нойя Солес
Хавьер Нойя Солес (Фото: телеграм-канал ФК «Рубин»)

Испанский тренер «Рубина» по физической подготовке Хавьер Нойя Солес покинул клуб после более шести лет работы. Об этом сообщается в телеграм-канале казанской команды.

Контракт был расторгнут по соглашению сторон.

«Благодарим Хавьера за проделанную работу, желаем удачи и успехов в карьере!» — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что тренер не приехал на сбор команды в Турции. «БИЗНЕС Online» писал, что испанец выразил недовольство невыплатой бонусов за один из сезонов, в казанском клубе говорили, что «находятся в диалоге» с Солесом.

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Испанец работал в России еще с 2009 года, когда вошел в тренерский штаб Микаэля Лаудрупа в московском «Спартаке». В 2018 году он перешел в «Рубин», который тогда тренировал Курбан Бердыев.

«Рубин» ушел на зимнюю паузу на восьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 26 очков в 18 встречах.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Рубин Казань


 

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