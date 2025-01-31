«Рубин» расторг контракт с испанским тренером, не явившимся на сборы
Испанский тренер «Рубина» по физической подготовке Хавьер Нойя Солес покинул клуб после более шести лет работы. Об этом сообщается в телеграм-канале казанской команды.
Контракт был расторгнут по соглашению сторон.
«Благодарим Хавьера за проделанную работу, желаем удачи и успехов в карьере!» — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что тренер не приехал на сбор команды в Турции. «БИЗНЕС Online» писал, что испанец выразил недовольство невыплатой бонусов за один из сезонов, в казанском клубе говорили, что «находятся в диалоге» с Солесом.
Испанец работал в России еще с 2009 года, когда вошел в тренерский штаб Микаэля Лаудрупа в московском «Спартаке». В 2018 году он перешел в «Рубин», который тогда тренировал Курбан Бердыев.
«Рубин» ушел на зимнюю паузу на восьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 26 очков в 18 встречах.
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