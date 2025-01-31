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Спорт ,  
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Главу Федерации фигурного катания Москвы заочно арестовали

Главу Федерации фигурного катания Москвы Антона Абдурахманова заочно арестовали
Председатель совета директоров «Бамстройпути» Антон Абдурахманов объявлен в международный розыск. Против него возбудили уголовное дело за мошенничество
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Антон Абдурахманов (Фото: Федерация фигурного катания Москвы)

Уголовное дело по статье о мошенничестве возбуждено против главы Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) Антона Абдурахманова. Мещанский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

43-летний Абдурахманов объявлен в международный розыск, срок ареста установлен на два месяца с момента его задержания или экстрадиции.

Из карточки дела следует, что Абдурахманов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

«РИА Новости» и ТАСС 20 января сообщали со ссылкой на источники, что Абдурахманов уехал из России несколько месяцев назад «по юридическим причинам». В ФФКМ говорили, что делают все, чтобы продолжать работу в штатном режиме в рамках юридических полномочий и уставных документов.

Абдурахманов является председателем совета директоров ОАО «Бамстройпуть», пост президента ФФКМ он занимает с апреля 2022 года.

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Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Москва мошенничество Антон Абдурахманов


 

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