Двое российских вратарей стали звездами дня в НХЛ после «сухих» матчей
Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин признан второй звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.
29-летний голкипер сыграл «на ноль» в матче с «Филадельфией Флайерз» (3:0). Сорокин отразил все 23 броска, оформив третий шатаут в сезоне (21-й в карьере).
Третий звездой стал еще один россиянин — голкипер «Тампа-Бэй Лайнтнинг» Андрей Василевский. Он также сыграл «на ноль», отразив все 28 бросков в игре с «Лос-Анджелес Кингз» (3:0). У него это третий шатаут в сезоне и седьмой в карьере.
Первой звездой дня стал вратарь «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флери. 40-летний голкипер оформил «сухарь» в игре с «Монреаль Канадиенс» (4:0), отразив 18 бросков.
Флери стал обладателем уникального рекорда в НХЛ: он первый вратарь в истории лиги, кому удалось сделать шатаут в качестве тинейджера (до 20 лет) и в возрасте 40 или старше.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»
На борту упавшего самолета были чемпионы мира по фигурному катанию из России
Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео
Трамп раскритиковал действия пилотов и диспетчеров после авиакатастрофы
Призер чемпионата СССР в парном катании была на борту разбившегося самолета
Художник-постановщик «Ёжика в тумане» подала в суд на ЦБ
Власти Мексики обратились к Google из-за указа Трампа о переименовании залива
РБК запускает винный салон. Расписание
В Москве задержали несколько бывших заместителей Чубайса
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В России снимут полнометражный фильм по «Острову сокровищ»