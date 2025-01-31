Двое российских вратарей стали звездами дня в НХЛ после «сухих» матчей

Сорокин и Василевский вошли в число звезд дня в НХЛ после «сухих» матчей

Илья Сорокин из «Айлендерс» сделал шатаут в игре с «Филадельфией», а Андрей Василевский из «Тампы» — в матче с «Лос-Анджелесом»

Илья Сорокин (Фото: Al Bello / Getty Images)

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин признан второй звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

29-летний голкипер сыграл «на ноль» в матче с «Филадельфией Флайерз» (3:0). Сорокин отразил все 23 броска, оформив третий шатаут в сезоне (21-й в карьере).

Третий звездой стал еще один россиянин — голкипер «Тампа-Бэй Лайнтнинг» Андрей Василевский. Он также сыграл «на ноль», отразив все 28 бросков в игре с «Лос-Анджелес Кингз» (3:0). У него это третий шатаут в сезоне и седьмой в карьере.

Первой звездой дня стал вратарь «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флери. 40-летний голкипер оформил «сухарь» в игре с «Монреаль Канадиенс» (4:0), отразив 18 бросков.

Флери стал обладателем уникального рекорда в НХЛ: он первый вратарь в истории лиги, кому удалось сделать шатаут в качестве тинейджера (до 20 лет) и в возрасте 40 или старше.