Ян Непомнящий пожелал FIDE честности и мудрых судей в новом году

Непомнящий пожелал FIDE честности и мудрых судей в новом году

Российский гроссмейстер во время чемпионата мира по блицу в Самарканде попал в скандал с договорной ничьей в матче с соотечественником Даниилом Дубовым

Ян Непомнящий (Фото: Kalizhan Ospanov / XinHua / Global Look Press)

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий после чемпионата мира по блицу в Самарканде в соцсети Х раскритиковал Международную шахматную федерацию (FIDE).

«Пусть 2024 год принесет FIDE все, чего ей не хватает: прозрачность, честность, четкие правила, единые стандарты, мудрых судей, внимательных организаторов, узнаваемых спонсоров! С Новым годом», — написал Непомнящий, занимающий пятое место в рейтинге FIDE.

Непомнящий накануне попал в скандал на чемпионате мира по блицу. Он и соотечественник Даниил Дубов завершили свою партию 11-го раунда вничью всего через 12 ходов. Причем шахматисты ходили только конями и партия завершилась таким образом, что все фигуры были на стартовых позициях. Главный судья турнира в своем решении заявил, что результат партии был заранее запланирован, им обоим было присуждено по 0 очков вместо 0,5.

Чемпионат мира в итоге выиграл норвежец Магнус Карлсен, набрав 16 очков. Дубов стал вторым (15,5), Непомнящий — пятым (14).

Непомнящий участвовал в двух последних матчах за мировую шахматную корону: в 2021-м проиграл Карлсену, а в этом году — китайцу Дин Лижэню.