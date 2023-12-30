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Спорт ,  
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Непомнящий пожелал FIDE честности и мудрых судей в новом году

Ян Непомнящий пожелал FIDE честности и мудрых судей в новом году
Российский гроссмейстер во время чемпионата мира по блицу в Самарканде попал в скандал с договорной ничьей в матче с соотечественником Даниилом Дубовым
Ян Непомнящий
Ян Непомнящий (Фото: Kalizhan Ospanov / XinHua / Global Look Press)

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий после чемпионата мира по блицу в Самарканде в соцсети Х раскритиковал Международную шахматную федерацию (FIDE).

«Пусть 2024 год принесет FIDE все, чего ей не хватает: прозрачность, честность, четкие правила, единые стандарты, мудрых судей, внимательных организаторов, узнаваемых спонсоров! С Новым годом», — написал Непомнящий, занимающий пятое место в рейтинге FIDE.

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Даниил Дубов

Непомнящий накануне попал в скандал на чемпионате мира по блицу. Он и соотечественник Даниил Дубов завершили свою партию 11-го раунда вничью всего через 12 ходов. Причем шахматисты ходили только конями и партия завершилась таким образом, что все фигуры были на стартовых позициях. Главный судья турнира в своем решении заявил, что результат партии был заранее запланирован, им обоим было присуждено по 0 очков вместо 0,5.

Чемпионат мира в итоге выиграл норвежец Магнус Карлсен, набрав 16 очков. Дубов стал вторым (15,5), Непомнящий — пятым (14).

Непомнящий участвовал в двух последних матчах за мировую шахматную корону: в 2021-м проиграл Карлсену, а в этом году — китайцу Дин Лижэню.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
шахматы Международная шахматная федерация (FIDE) Ян Непомнящий

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Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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