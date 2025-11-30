Амундсен выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Рука, Клебо — пятнадцатый

Амундсен выиграл масс-старт на этапе Кубка мира, Клебо — пятнадцатый

В тройку призеров вошли норвежцы Амундсен и Хедегарт, а также швед Ангер. Клебо проиграл победителю 18 секунд

Йоханнес Клебо (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо, накануне ставший победителем спринта на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Рука (Финляндия), показал 15-й результат в масс-старте на 20 км.

Победителем гонки стал норвежец Харальд Амундсен со временем 44 минуты 42,5 секунды.

Вторым финишировал еще один норвежец Эйнар Хедегарт (отставание — 1,9 секунды), третьим стал швед Эдвин Ангер (+2,3).

Клебо проиграл победителю 18,3 секунды.

Следующий этап Кубка мира стартует в норвежском Тронхейме 5 декабря.

Международная федерация (FIS) в октябре отказалась допускать россиян к отбору на Олимпиаду, на это решение была подана апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS). Вердикт суда ожидается до 10 декабря.