Спорт
Амундсен выиграл масс-старт на этапе Кубка мира, Клебо — пятнадцатый

Амундсен выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Рука, Клебо — пятнадцатый
В тройку призеров вошли норвежцы Амундсен и Хедегарт, а также швед Ангер. Клебо проиграл победителю 18 секунд
Йоханнес Клебо
Йоханнес Клебо (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо, накануне ставший победителем спринта на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Рука (Финляндия), показал 15-й результат в масс-старте на 20 км.

Победителем гонки стал норвежец Харальд Амундсен со временем 44 минуты 42,5 секунды.

Вторым финишировал еще один норвежец Эйнар Хедегарт (отставание — 1,9 секунды), третьим стал швед Эдвин Ангер (+2,3).

Клебо проиграл победителю 18,3 секунды.

Клебо поддержал недопуск россиян фразой «не стоит лезть в наш спорт»
Спорт
Фото:Lars Baron / Getty Images

Следующий этап Кубка мира стартует в норвежском Тронхейме 5 декабря.

Международная федерация (FIS) в октябре отказалась допускать россиян к отбору на Олимпиаду, на это решение была подана апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS). Вердикт суда ожидается до 10 декабря.

Анна Сатдинова
лыжи Йоханнес Клебо
