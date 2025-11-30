Амундсен выиграл масс-старт на этапе Кубка мира, Клебо — пятнадцатый
Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо, накануне ставший победителем спринта на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Рука (Финляндия), показал 15-й результат в масс-старте на 20 км.
Победителем гонки стал норвежец Харальд Амундсен со временем 44 минуты 42,5 секунды.
Вторым финишировал еще один норвежец Эйнар Хедегарт (отставание — 1,9 секунды), третьим стал швед Эдвин Ангер (+2,3).
Клебо проиграл победителю 18,3 секунды.
Следующий этап Кубка мира стартует в норвежском Тронхейме 5 декабря.
Международная федерация (FIS) в октябре отказалась допускать россиян к отбору на Олимпиаду, на это решение была подана апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS). Вердикт суда ожидается до 10 декабря.
