Спорт⁠,
0

Минское «Динамо» возглавило Западную конференцию КХЛ

Минское «Динамо» победило «Адмирал» и возглавило Западную конференцию КХЛ
Минская команда обыграла во Владивостоке «Адмирал» со счетом 4:1, дубль оформил Егор Бориков. В параллельной игре «Сочи» впервые за четыре сезона победил в Хабаровске «Амур» — 1:0
Егор Бориков
Егор Бориков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Минское «Динамо» победило во Владивостоке «Адмирал» и вышло на первое место в Западной конференции КХЛ.

Матч закончился со счетом 4:1 в пользу гостей.

У «Динамо» дубль оформил Егор Бориков (43-я и 44-я минуты), еще по шайбе на счету Виталия Пинчука (23) и Ксавье Уэлле (58).

У «Адмирала» забил Степан Старков (53).

Владивостокский клуб проиграл три из четырех последних матчей.

«Адмирал» второй раз подряд выиграл дальневосточное дерби в КХЛ
Спорт
Фото:Официальный сайт ХК «‎Адмирал»

В параллельном матче «Амур» в Хабаровске проиграл «Сочи» со счетом 0:1, потерпев третье поражение подряд.

«Сочи» впервые за четыре сезона победил в Хабаровске.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
КХЛ ХК Динамо Минск ХК Адмирал
