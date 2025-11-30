Минское «Динамо» возглавило Западную конференцию КХЛ
Минское «Динамо» победило во Владивостоке «Адмирал» и вышло на первое место в Западной конференции КХЛ.
Матч закончился со счетом 4:1 в пользу гостей.
У «Динамо» дубль оформил Егор Бориков (43-я и 44-я минуты), еще по шайбе на счету Виталия Пинчука (23) и Ксавье Уэлле (58).
У «Адмирала» забил Степан Старков (53).
Владивостокский клуб проиграл три из четырех последних матчей.
В параллельном матче «Амур» в Хабаровске проиграл «Сочи» со счетом 0:1, потерпев третье поражение подряд.
«Сочи» впервые за четыре сезона победил в Хабаровске.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили