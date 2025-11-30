Минское «Динамо» возглавило Западную конференцию КХЛ

Минская команда обыграла во Владивостоке «Адмирал» со счетом 4:1, дубль оформил Егор Бориков. В параллельной игре «Сочи» впервые за четыре сезона победил в Хабаровске «Амур» — 1:0

Егор Бориков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Минское «Динамо» победило во Владивостоке «Адмирал» и вышло на первое место в Западной конференции КХЛ.

Матч закончился со счетом 4:1 в пользу гостей.

У «Динамо» дубль оформил Егор Бориков (43-я и 44-я минуты), еще по шайбе на счету Виталия Пинчука (23) и Ксавье Уэлле (58).

У «Адмирала» забил Степан Старков (53).

Владивостокский клуб проиграл три из четырех последних матчей.

В параллельном матче «Амур» в Хабаровске проиграл «Сочи» со счетом 0:1, потерпев третье поражение подряд.

«Сочи» впервые за четыре сезона победил в Хабаровске.