Тренер «Бруклина» призвал Демина быть более агрессивным в игре

Тренер «Бруклин Нетс»: Демину нужно играть более агрессивно в атаке

Фото: Ethan Miller / Getty Images

Российскому баскетболисту «Бруклин Нетс» Егору Демину стоит иногда играть более агрессивно. Такое мнение высказал главный тренер команды Жорди Фернандес, его слова приводит The New York Post.

«Мы все понимаем, что он представляет угрозу с дальней дистанции, но не может же он постоянно бросать трехочковые. Поэтому, когда он прорывается под кольцо, раздавая передачи, я не против. Однако в моменты, когда команда ведет в счете, почему бы не быть более агрессивным? Это важные моменты. В целом меня это не сильно беспокоит», — сказал Фернандес.

В ночь на 30 октября «Бруклин» потерпел поражение в домашнем матче от «Атланты» со счетом 112:117. Демин провел на площадке 16 минут, набрал четыре очка и отдал три передачи.

«Бруклин» повторил клубный антирекорд, начав регулярный чемпионат НБА с пяти поражений. Подобный стартовый провал команда уже переживала в сезоне 2015/16.

В предыдущих четырех играх «Нетс» потерпели поражения от «Шарлотт Хорнетс» (117:136), «Кливленд Кавальерс» (124:131), «Сан-Антонио Спёрс» (107:118) и «Хьюстон Рокетс» (107:136).

Летом 2025 года «Бруклин» выбрал Демина на драфте НБА под восьмым номером, что сделало его самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги.

19-летний Демин, ранее выступавший за мадридский «Реал», решил продолжить карьеру в США, приняв приглашение Университета Бригама Янга после сезона 2023/24.