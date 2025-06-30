Руне стал вторым игроком из топ-10, вылетевшим на старте Уимблдона

Второй игрок из топ-10 вылетел на старте Уимблдона

Восьмая ракетка мира Руне вел после двух партий с чилийцем Джарри (143-й в рейтинге), но уступил. Также во второй круг не смог выйти Циципас

Хольгер Руне (Фото: Dan Istitene / Getty Images)

Восьмая ракетка мира Хольгер Руне проиграл чилийцу Николасу Джарри в первом круге Уимблдона, ведя 2:0 по сетам.

Джарри победил датчанина со счетом 4:6, 4:6, 7:5, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась три с половиной часа.

Чилиец пробился в основную сетку из квалификации, он занимает 143-е место в рейтинге.

Лучшим результатом Руне на Уимблдоне был четвертьфинал в 2023 году.

Руне стал вторым игроком из первой десятки мирового рейтинга, который не смог преодолеть стартовый круг Уимблдона. Первым ранее в понедельник вылетел россиянин Даниил Медведев (девятый).

Также в первом круге выбыл грек Стефанос Циципас (26-й), который снялся с матча против француза Валентина Руайе (113-й) после двух проигранных сетов — 3:6, 2:6.

Еще один сеяный игрок, австралиец Алексей Попырин (22-й в рейтинге), проиграл 461-й ракетке мира британцу Артуру Фери — 4:6, 1:6, 6:4, 4:6.