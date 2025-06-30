Второй игрок из топ-10 вылетел на старте Уимблдона
Восьмая ракетка мира Хольгер Руне проиграл чилийцу Николасу Джарри в первом круге Уимблдона, ведя 2:0 по сетам.
Джарри победил датчанина со счетом 4:6, 4:6, 7:5, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась три с половиной часа.
Чилиец пробился в основную сетку из квалификации, он занимает 143-е место в рейтинге.
Лучшим результатом Руне на Уимблдоне был четвертьфинал в 2023 году.
Руне стал вторым игроком из первой десятки мирового рейтинга, который не смог преодолеть стартовый круг Уимблдона. Первым ранее в понедельник вылетел россиянин Даниил Медведев (девятый).
Также в первом круге выбыл грек Стефанос Циципас (26-й), который снялся с матча против француза Валентина Руайе (113-й) после двух проигранных сетов — 3:6, 2:6.
Еще один сеяный игрок, австралиец Алексей Попырин (22-й в рейтинге), проиграл 461-й ракетке мира британцу Артуру Фери — 4:6, 1:6, 6:4, 4:6.
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