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Спорт ,  
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Лучший бомбардир плей-офф ВХЛ перешел из «Спартака» в «Салават Юлаев»

Лучший бомбардир плей-офф ВХЛ Корбит перешел из «Спартака» в «Салават Юлаев»
Прохор Корбит помог фарм-клубу «красно-белых» «Химику» дойти до финала ВХЛ и стал лучшим бомбардиром плей-офф. «Спартак» обменял игрока в «Салават Юлаев»
Прохор Корбит
Прохор Корбит (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Уфимский «Салават Юлаев» объявил о переходе нападающего московского «Спартака» Прохора Корбита, который подписал контракт на один год.

Корбиту 23 года, в прошлом сезоне он провел только пять матчей в КХЛ за «Спартак» (один гол) и в основном выступал в ВХЛ за «Химик».

В 78 матчах ВХЛ на его счету 32 шайбы и 47 передач.

В плей-офф Корбит стал лучшим бомбардиром лиги (22 очка в 23 матчах), а «Химик» дошел до финала, где уступил клубу «Торпедо-Горький».

«Салават Юлаев» в минувшем сезоне стал вторым в Восточной конференции КХЛ, а в Кубке Гагарина дошел до полуфинала, где проиграл ярославскому «Локомотиву».

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ Всероссийская хоккейная лига (ВХЛ) ХК Спартак ХК Салават Юлаев
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