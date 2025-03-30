«Автомобилист» во втором овертайме обыграл «Ак Барс» в матче плей-офф КХЛ

Екатеринбургский клуб выиграл третий матч со счетом 3:2 и вышел вперед в серии. Четвертая встреча состоится 1 апреля в Казани

Фото: телеграм-канал ХК «Автомобилист»

Екатеринбургский «Автомобилист» в гостях обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 3:2 во втором овертайме в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Сергей Зборовский (10-я минута), Степан Хрипунов (22) и Максим Осипов (93). У проигравших отличились Дмитрий Кателевский (50) и Дмитрий Яшкин (51).

Счет в серии до четырех побед стал 2–1 в пользу «Автомобилиста». Четвертый матч состоится 1 апреля в Казани.

В регулярном чемпионате «Ак Барс» занял пятое место в Восточной конференции, «Автомобилист» — четвертое. В очных встречах в «регулярке» у казанцев было три победы при одном поражении.

В прошлом сезоне «Автомобилист» выиграл у «Ак Барса» серию первого раунда в пяти матчах.