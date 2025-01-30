Фигуристки Морозовой не было на борту разбившегося в США самолета

Ранее появились сообщения, что Аннабель Морозова могла лететь в самолете, который 30 января потерпел крушение. Отец фигуристки опроверг информацию

Джеффри Чен и Аннабель Морозова (Фото: Matthew Stockman / Getty Images )

Бывшей российской фигуристки Аннабель Морозовой не было на борту упавшего в США самолета, сообщил «РИА Новости» отец спортсменки Николай Морозов.

«Все хорошо», — сказал он.

В Вашингтоне 30 января пассажирский самолет Bombardier столкнулся с военным вертолетом Black Hawk. Телеграм-канал Mash ранее сообщил, что фигуристка могла лететь в этом самолете.

Рейс вылетел из города Уичита, в котором 26 января завершился чемпионат США по фигурному катанию.

На борту лайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете были трое военных. Фигурист сборной США по фигурному катанию Люк Ван подтвердил, что на борту были некоторые участники чемпионата страны.

Аннабель Морозова — дочь фигуриста и тренера Николая Морозова, родилась в США, выступала за США и Францию, с 2016 года представляла Россию. Выступала в дуэтах с Андреем Багиным и Дэвидом Нарижным.

В ноябре 2023 года Морозова и фигурист Игорь Еременко уехали тренироваться в США. В 2024-м спортсменка сменила партнера и представляет Штаты с Джеффри Ченом.