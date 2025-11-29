«Акрон» и «Пари НН» сыграют красными мячами из-за густого тумана в Самаре
В матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между тольяттинским «Акроном» и «Пари Нижний Новгород» будет использован красный мяч из-за густого тумана в Самаре. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.
Такое решение было принято главным арбитром встречи Владиславом Целовальниковым.
Встреча пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена», где «Акрон» проводит свои домашние матчи.
Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
После 16 туров «Акрон» набрал 21 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» расположился на последней, 16-й строчке с восемью очками.
