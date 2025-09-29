СКА второй раз за месяц проиграл бывшему клубу Ларионова
Нижегородское «Торпедо» прервало трехматчевую серию поражений в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ, обыграв в гостях петербургский СКА со счетом 5:2.
У победителей шайбы забросили Андрей Белевич (14-я минута), Владислав Фирстов (36), Роберт Нарделла (54), Василий Атанасов (58) и Сергей Гончарук (60). Атанасов набрал сотое очко в КХЛ.
У СКА забивали Валентин Зыков (30) и Никита Смирнов (52), а капитан команды Сергей Плотников сделал две результативные передачи и преодолел отметку в 550 набранных очков в КХЛ.
СКА возглавляет Игорь Ларионов, который ранее работал в «Торпедо».
«Торпедо» победило СКА и в первой встрече сезона 8 сентября в Нижнем Новгороде (3:2 после овертайма).
Результаты других матчей игрового дня:
«Автомобилист» — «Ак Барс» — 4:1;
«Металлург» — «Сибирь» — 4:3;
«Барыс» — «Адмирал» — 3:0.
