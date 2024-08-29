Ученица Тутберидзе с четверными прыжками пропустит предстоящий сезон
Фигуристка Майя Хромых из группы Этери Тутберидзе не будет соревноваться в предстоящем сезоне, сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
По данным ТАСС, у фигуристки, занявшей последнее место на чемпионате России в прошлом сезоне, проблемы со спиной и она не тренируется.
«РИА Новости» отмечает, что 18-летняя Хромых занимается тренерской работой, ей не ставили программы на новый сезон.
Хромых дважды становилась призером этапов международной серии Гран-при в сезоне 2021/22, потом пропустила сезон из-за травмы руки. В прошлом сезоне она показала худший результат на чемпионате России.
Фигуристка ранее владела четверными тулупом и сальховом.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят