 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Ученица Тутберидзе с четверными прыжками пропустит предстоящий сезон

Ученица Тутберидзе Хромых с четверными прыжками пропустит новый сезон
Майя Хромых в прошлом сезоне стала последней на чемпионате России, а в новом сезоне выступать не будет. После успешного сезона 2021/22 она год не выступала из-за травм
Майя Хромых
Майя Хромых (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Фигуристка Майя Хромых из группы Этери Тутберидзе не будет соревноваться в предстоящем сезоне, сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

По данным ТАСС, у фигуристки, занявшей последнее место на чемпионате России в прошлом сезоне, проблемы со спиной и она не тренируется.

«РИА Новости» отмечает, что 18-летняя Хромых занимается тренерской работой, ей не ставили программы на новый сезон.

Кого из российских фигуристов ловили на допинге
Спорт
Камила Валиева

Хромых дважды становилась призером этапов международной серии Гран-при в сезоне 2021/22, потом пропустила сезон из-за травмы руки. В прошлом сезоне она показала худший результат на чемпионате России.

Фигуристка ранее владела четверными тулупом и сальховом.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
фигурное катание Этери Тутберидзе Майя Хромых
Материалы по теме
В академии Плющенко отреагировали на дисквалификацию фигуристки за допинг
Спорт
Прах фигуристов Белоусовой и Протопопова захоронят в Санкт-Петербурге
Спорт
Фигуристка Александра Трусова вышла замуж и сменила фамилию
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 102,08 (-0,21) Инвестиции, 28 авг, 17:46 Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 91,44 (-0,04) Инвестиции, 28 авг, 17:46
Вяльбе допустила появление конкурента у Большунова в новом сезонеСпорт, 15:11
Сложность майнинга выросла. Что происходит на рынке добычи биткоинаКрипто, 15:09
Wildberries сообщил об аномалии после жалоб пользователей на сбойТехнологии и медиа, 15:07
В Алешках при атаке пяти дронов на больницу пострадала медсестраПолитика, 15:01
Прогноз цен на автомобили в сентябре 2024 года: подорожание неминуемоАвто, 14:57
Euractiv сообщил о давлении США на ЕС по антироссийским санкциямЭкономика, 14:54
Глава «Военторга» Павлов заявил судье о готовности уйти с должностиПолитика, 14:49
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Триатлон на Паралимпиаде пройдет в один день из-за качества воды в СенеСпорт, 14:45
Шохин связал снижение прибыли компаний с высокой ставкой ЦБЭкономика, 14:43
Си Цзиньпин заявил о защите суверенитета Китая при взаимодействии с СШАПолитика, 14:40
Следствие попросило арестовать бывшего замминистра обороны Павла ПоповаПолитика, 14:40
Минобороны сообщило об отражении четырех атак ВСУ в Курской областиПолитика, 14:37
Бывшему заму Шойгу вменили строительство дачи за счет парка «Патриот»Политика, 14:25
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 14:23