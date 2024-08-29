Ученица Тутберидзе с четверными прыжками пропустит предстоящий сезон

Майя Хромых в прошлом сезоне стала последней на чемпионате России, а в новом сезоне выступать не будет. После успешного сезона 2021/22 она год не выступала из-за травм

Майя Хромых (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Фигуристка Майя Хромых из группы Этери Тутберидзе не будет соревноваться в предстоящем сезоне, сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

По данным ТАСС, у фигуристки, занявшей последнее место на чемпионате России в прошлом сезоне, проблемы со спиной и она не тренируется.

«РИА Новости» отмечает, что 18-летняя Хромых занимается тренерской работой, ей не ставили программы на новый сезон.

Хромых дважды становилась призером этапов международной серии Гран-при в сезоне 2021/22, потом пропустила сезон из-за травмы руки. В прошлом сезоне она показала худший результат на чемпионате России.

Фигуристка ранее владела четверными тулупом и сальховом.