Усик анонсировал возможный бой с блогером Джейком Полом по правилам ММА

Украинец опубликовал постер с анонсом возможного боя, Пол у себя в соцсетях запустил голосование, должен ли такой поединок состояться. Ранее Усик говорил о желании встретиться с экс-чемпионом UFC Алексом Перейрой

Александр Усик (Фото: Abdullah Ahmed / Getty Images)

Украинский чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBC и WBO Александр Усик опубликовал в сторис Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена) постер к возможному бою с американским блогером Джейком Полом по правилам ММА.

Пол на своей странице также опубликовал этот постер и запустил голосование, должен ли такой бой состояться.

Фото: usykaa / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пол в ноябре 2024 года победил 58-летнего Майка Тайсона единогласным решением судей.

Усик 22 декабря второй раз подряд победил британца Тайсона Фьюри, сохранив чемпионские титулы.

В феврале украинец говорил, что хочет провести бой с бразильцем Алексом Перейрой, который позднее уступил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе россиянину Магомеду Анкалаеву.