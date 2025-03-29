Усик анонсировал возможный бой с блогером Джейком Полом по правилам ММА
Украинский чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBC и WBO Александр Усик опубликовал в сторис Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена) постер к возможному бою с американским блогером Джейком Полом по правилам ММА.
Пол на своей странице также опубликовал этот постер и запустил голосование, должен ли такой бой состояться.
Пол в ноябре 2024 года победил 58-летнего Майка Тайсона единогласным решением судей.
Усик 22 декабря второй раз подряд победил британца Тайсона Фьюри, сохранив чемпионские титулы.
В феврале украинец говорил, что хочет провести бой с бразильцем Алексом Перейрой, который позднее уступил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе россиянину Магомеду Анкалаеву.
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