 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Усик анонсировал возможный бой с блогером Джейком Полом по правилам ММА

Александр Усик анонсировал возможный бой с Джейком Полом по правилам ММА
Украинец опубликовал постер с анонсом возможного боя, Пол у себя в соцсетях запустил голосование, должен ли такой поединок состояться. Ранее Усик говорил о желании встретиться с экс-чемпионом UFC Алексом Перейрой
Александр Усик
Александр Усик (Фото: Abdullah Ahmed / Getty Images)

Украинский чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBC и WBO Александр Усик опубликовал в сторис Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена) постер к возможному бою с американским блогером Джейком Полом по правилам ММА.

Пол на своей странице также опубликовал этот постер и запустил голосование, должен ли такой бой состояться.

Фото: usykaa / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Фото: usykaa / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пол в ноябре 2024 года победил 58-летнего Майка Тайсона единогласным решением судей.

Усик 22 декабря второй раз подряд победил британца Тайсона Фьюри, сохранив чемпионские титулы.

В феврале украинец говорил, что хочет провести бой с бразильцем Алексом Перейрой, который позднее уступил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе россиянину Магомеду Анкалаеву.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп назвал препятствие на переговорах по миру на Украине

Власти США отказались гарантировать завершение российско-украинского конфликта через месяц

Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео

Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию

Минобороны показало пожар на станции «Суджа» после удара ВСУ. Видео

МВФ выделит Украине еще $400 млн для поддержки бюджета

Российские военные освободили село на западе от Суджи. Инфографика

У россиян вырос уровень счастья

Ларисе Долиной вернули проданную мошенникам квартиру

10 самых популярных среди россиян стран для покупки жилья

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
бокс единоборства Александр Усик Джейк Пол
Материалы по теме
Усик заявил, что Зеленский принес Трампу не его чемпионский пояс
Спорт
Усик заявил о желании провести бой с чемпионом UFC
Спорт
Усик назвал сроки завершения карьеры
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 89,66 (-0,89) Инвестиции, 28 мар, 19:14 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 83,68 (-0,15) Инвестиции, 28 мар, 19:14
Минобороны сообщило о взятии под контроль Веселовки в Сумской областиПолитика, 13:55
Американская фигуристка впервые за 19 лет выиграла чемпионат мираСпорт, 13:54
В Севастополе в ходе рейда выявили 6 нелегальных мигрантовОбщество, 13:48
WSJ узнала, что глава Пентагона приводил жену на секретные переговорыПолитика, 13:33
В Москве простились с телеведущим Алексеем ВеселкинымОбщество, 13:27
Усик анонсировал возможный бой с блогером Джейком Полом по правилам ММАСпорт, 13:07
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 13:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Рядом со столицей Мьянмы произошло новое землетрясение магнитудой 5,1Общество, 12:51
Замминистра обороны Фомин посетил Мьянму и обсудил сотрудничествоПолитика, 12:42
Минобороны сообщило о взятии под контроль Пантелеймоновки и ЩербаковПолитика, 12:39
Тарпищев заявил, что Касаткина вряд ли будет играть сильнее за АвстралиюСпорт, 12:26
Ребенок-дроппер: какое наказание грозит и как защитить его от мошенниковИнвестиции, 12:19
AP сообщило, что в Киеве ожидают наступление РоссииПолитика, 12:11
В каких регионах сильнее всего увеличилось число поступавших абитуриентовОбщество, 12:00