Спорт⁠,
0

Аутсайдер РПЛ прервал пятиматчевую серию поражений

«Сочи» прервал серию поражений в РПЛ, сыграв вничью с махачкалинским «Динамо»
Махачкалинское «Динамо» и «Сочи» сыграли в Каспийске со счетом 0:0
Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо» (Махачкала)
Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо» (Махачкала)

Махачкалинское «Динамо» и «Сочи» завершили матч десятого тура РПЛ без забитых мячей. Встреча прошла в Каспийске.

«Сочи» набрал первое очко за шесть матчей в РПЛ (и восемь игр с учетом Кубка России) и занимает последнее место в турнирной таблице (два очка, ни одной победы).

У «Динамо» трехматчевая серия без побед в РПЛ, десять очков и 12-е место в таблице.

В следующем туре «Сочи» 5 октября примет «Пари НН», а «Динамо» сыграет в Калининграде с «Балтикой».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

