Аутсайдер РПЛ прервал пятиматчевую серию поражений
Махачкалинское «Динамо» и «Сочи» завершили матч десятого тура РПЛ без забитых мячей. Встреча прошла в Каспийске.
«Сочи» набрал первое очко за шесть матчей в РПЛ (и восемь игр с учетом Кубка России) и занимает последнее место в турнирной таблице (два очка, ни одной победы).
У «Динамо» трехматчевая серия без побед в РПЛ, десять очков и 12-е место в таблице.
В следующем туре «Сочи» 5 октября примет «Пари НН», а «Динамо» сыграет в Калининграде с «Балтикой».
