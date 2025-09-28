 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Олимпийская чемпионка стала гендиректором Федерации фигурного катания

Олимпийская чемпионка Бажанова стала гендиректором Федерации фигурного катания
Александр Коган перешел на пост генсека и советника президента ФФККР, пост гендиректора заняла Светлана Бажанова
Светлана Бажанова
Светлана Бажанова (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Чемпионка Олимпиады-1994 в конькобежном спорте Светлана Бажанова сменила Александра Когана на посту генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), сообщила пресс-служба организации.

Коган, в июне отметивший 70-летие, перешел на должность генерального секретаря и советника президента. Это решение было принято из-за длительного отстранения россиян и «возникшей необходимости сосредоточиться на вопросах международной повестки».

В феврале президентом ФФККР избрали олимпийского чемпиона Антона Сихарулидзе.

В ISU исключили участие российских фигуристов в чемпионатах мира и Европы
Спорт
Аделия Петросян

Российские фигуристы отстранены от турниров Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года, после начала военной операции на Украине. На олимпийский отбор россиянам дали по одной квоте в каждой дисциплине, но спортивные и танцевальные пары не допустили.

Одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник смогли завоевать путевки на Игры-2026.

Допуск российских фигуристов на чемпионаты мира и Европы в ISU пока исключили.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
фигурное катание Александр Коган
