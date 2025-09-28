Олимпийская чемпионка стала гендиректором Федерации фигурного катания

Александр Коган перешел на пост генсека и советника президента ФФККР, пост гендиректора заняла Светлана Бажанова

Светлана Бажанова (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Чемпионка Олимпиады-1994 в конькобежном спорте Светлана Бажанова сменила Александра Когана на посту генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), сообщила пресс-служба организации.

Коган, в июне отметивший 70-летие, перешел на должность генерального секретаря и советника президента. Это решение было принято из-за длительного отстранения россиян и «возникшей необходимости сосредоточиться на вопросах международной повестки».

В феврале президентом ФФККР избрали олимпийского чемпиона Антона Сихарулидзе.

Российские фигуристы отстранены от турниров Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года, после начала военной операции на Украине. На олимпийский отбор россиянам дали по одной квоте в каждой дисциплине, но спортивные и танцевальные пары не допустили.

Одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник смогли завоевать путевки на Игры-2026.

Допуск российских фигуристов на чемпионаты мира и Европы в ISU пока исключили.