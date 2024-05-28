Марко Ройс отказался от приглашения в «Динамо»
Немецкий полузащитник Марко Ройс не перейдет в московское «Динамо». Об этом Sport24 сообщил агент 34-летнего футболиста Дирк Хебель.
Накануне главный тренер «Динамо» Марцел Личка пригласил Ройса в клуб. Футболист покинет дортмундскую «Боруссию» в конце сезона.
«Спасибо, но нет. Мы откажемся от этого предложения», — сказал Хебель.
Ройс играл в молодежной команде дортмундской «Боруссии» с 1995 по 2005 год и вернулся в клуб из Менхенгладбаха летом 2012-го. Он помог команде дойти до финала Лиги чемпионов (2013) и дважды завоевать Кубок Германии (2017, 2021). Дважды Ройса признавали лучшим футболистом Германии (2012, 2019).
В составе сборной Германии 34-летний Ройс провел 48 матчей и забил 15 голов, является бронзовым призером Евро-2012.
«Динамо» завершило сезон на третьем месте в РПЛ, упустив чемпионство в последнем туре из-за поражения «Краснодару» (0:1).
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