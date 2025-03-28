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«Локомотив» пропустил четыре гола в первом тайме матча РПЛ с «Крыльями»

«Локомотив» пропустил четыре гола в первом тайме матча РПЛ с «Крыльями Советов»
Отличились Доминик Ороз, Иван Сергеев, Иван Олейников и Гленн Бейл

Футболисты московского «Локомотива» пропустили четыре гола в первом тайме гостевого матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».

Голы забили Доминик Ороз (2-я минута), Иван Сергеев (4-я), Иван Олейников (32-я) и Гленн Бейл (41-я).

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. «Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке с 19 очками.

Безвыигрышная серия самарцев в РПЛ составляет четыре матча (три поражения и ничья).

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Локомотив Москва ФК Крылья Советов
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