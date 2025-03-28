«Локомотив» пропустил четыре гола в первом тайме матча РПЛ с «Крыльями»
Футболисты московского «Локомотива» пропустили четыре гола в первом тайме гостевого матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».
Голы забили Доминик Ороз (2-я минута), Иван Сергеев (4-я), Иван Олейников (32-я) и Гленн Бейл (41-я).
«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. «Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке с 19 очками.
Безвыигрышная серия самарцев в РПЛ составляет четыре матча (три поражения и ничья).
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