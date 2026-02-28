Спорт

Махачкалинское «Динамо» обыграло «Рубин» благодаря двум пенальти

Махачкалинское «Динамо» обыграло «Рубин» в матче РПЛ благодаря двум пенальти

Встреча, которая прошла в сильный снегопад, завершилась со счетом 2:1

телеграм-канал ФК «Динамо» (Махачкала)

Фото: телеграм-канал ФК «Динамо» (Махачкала)

Входит в сюжеты
В этой статье

Футболисты махачкалинского «Динамо» обыграли казанский «Рубин» со счетом 2:1 в домашнем матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошла в сильный снегопад в Каспийске на «Анжи-Арене», где «Динамо» проводит домашние матчи. Из-за погодных условий игра началась с задержкой в полчаса.

В составе хозяев голы забили Гамид Агаларов (25-я минута, с пенальти) и Хазем Мастури (90+1, с пенальти). В составе гостей отличился Дардан Шабанхаджай (35).

В зимнюю паузу в «Рубине» и «Динамо» сменились главные тренеры. Рашид Рахимов, который возглавлял казанцев с апреля 2023 года, был отправлен в отставку 13 января. Его сменил испанец Франк Артига. В конце декабря Вадим Евсеев возглавил «Динамо» вместо Хасанби Биджиева.

«Рубин» набрал 23 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Динамо» с 18 очками расположилось на 12-й строчке.

В следующем туре «Рубин» 8 марта примет «Краснодар», «Динамо» в тот же день в гостях сыграет с самарским «Крыльями Советов».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти

Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»

Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»

Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане

США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля

В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны

Авторы
Теги
Иван Витченко
ФутболРоссийская премьер-лига (РПЛ)ФК Динамо МахачкалаФК Рубин Казань