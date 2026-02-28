Махачкалинское «Динамо» обыграло «Рубин» благодаря двум пенальти Махачкалинское «Динамо» обыграло «Рубин» в матче РПЛ благодаря двум пенальти

Встреча, которая прошла в сильный снегопад, завершилась со счетом 2:1

Фото: телеграм-канал ФК «Динамо» (Махачкала)

Футболисты махачкалинского «Динамо» обыграли казанский «Рубин» со счетом 2:1 в домашнем матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошла в сильный снегопад в Каспийске на «Анжи-Арене», где «Динамо» проводит домашние матчи. Из-за погодных условий игра началась с задержкой в полчаса.

В составе хозяев голы забили Гамид Агаларов (25-я минута, с пенальти) и Хазем Мастури (90+1, с пенальти). В составе гостей отличился Дардан Шабанхаджай (35).

В зимнюю паузу в «Рубине» и «Динамо» сменились главные тренеры. Рашид Рахимов, который возглавлял казанцев с апреля 2023 года, был отправлен в отставку 13 января. Его сменил испанец Франк Артига. В конце декабря Вадим Евсеев возглавил «Динамо» вместо Хасанби Биджиева.

«Рубин» набрал 23 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Динамо» с 18 очками расположилось на 12-й строчке.

В следующем туре «Рубин» 8 марта примет «Краснодар», «Динамо» в тот же день в гостях сыграет с самарским «Крыльями Советов».