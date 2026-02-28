Спорт

Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Швеции

Клебо и Сван выиграли спринты на этапе Кубка мира в Фалуне

В тройку призеров также вошли норвежец Ларс Хегген и австриец Беньямин Мозер. Женский спринт выиграла шведка Линн Сван

Ulf Palm / Keystone Press Agency / Global Look Press

Йоханнес Клебо (Фото: Ulf Palm / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем личного спринта свободным стилем на восьмом этапе Кубка мира, который проходит в шведском Фалуне.

В финальном забеге 11-кратный олимпийский чемпион показал результат 2 минуты 42,71 секунды.

Вторым стал еще один норвежец, Ларс Хегген (отставание 0,36 секунды), третье место занял австриец Беньямин Мозер (+1,63).

Российский лыжник Савелий Коростелев не смог преодолеть квалификацию.

Женский спринт выиграла шведка Линн Сван (2.56,75), опередившая норвежку Кристин Шистад (+0,29) и швейцарку Надин Фендрих (+3,73).

Россиянка Дарья Непряева выбыла в 1/4 финала.

