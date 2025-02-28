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Умер лучший футболист Киргизии XX века Юсуп Мусаев

Бывшему нападающему и тренеру клуба «Алга» из Фрунзе (Бишкек) было 89 лет
Юсуп Мусаев
Юсуп Мусаев (Фото: Киргизский футбольный союз)

Заслуженный мастер спорта СССР, ветеран футбола Киргизии Юсуп Мусаев скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале Киргизского футбольного союза.

Мусае выступал за команду «Алга» из Фрунзе (ныне — Бишкек) с 1957 по 1969 год.

«Опытные болельщики до сих пор помнят невероятную скорость Мусаева и его блестящие голы. В 1960-х годах «Алга» была сильнейшей командой в своем дивизионе и едва не вышла в Высшую лигу СССР. Одним из творцов этого успеха был Юсуп Мусаев. Он забил более 150 голов и был признан лучшим кыргызским футболистом XX века», — говорится в сообщении Киргизского футбольного союза.

После завершения карьеры Мусаев возглавлял «Алгу» и работал тренером в школе олимпийского резерва.

Мусаев — заслуженный работник физической культуры и спорта Кыргызской Республики, был награжден медалью «Данк» КР, грамотой президента ФИФА.

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Футбол Киргизия
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