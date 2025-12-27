Российского голкипера внесли в список травмированных в НХЛ

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин пропустит как минимум одну игру

Илья Сорокин (Фото: Elsa / Getty Images)

«Нью-Йорк Айлендерс» поместил в список травмированных российского голкипера Илью Сорокина. Об этом сообщила пресс-служба клуба НХЛ.

Характер травмы российского вратаря не уточняется.

Из фарм-клуба был вызван швед Маркус Хёгберг, который будет запасным вратарем в предстоящей в ночь на 28 декабря встрече против «Нью-Йорк Рейнджерс». Место в воротах займет чех Давид Риттих.

В текущем сезоне 30-летний Сорокин провел 24 матча, в среднем пропуская 2,55 шайбы и отражая 91% бросков. Россиянин трижды сыграл на ноль.

Сорокин является олимпийским чемпионом 2018 года и трижды бронзовым призером чемпионатов мира. В составе ЦСКА в 2019 году он завоевал Кубок Гагарина.