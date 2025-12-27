Российского голкипера внесли в список травмированных в НХЛ
«Нью-Йорк Айлендерс» поместил в список травмированных российского голкипера Илью Сорокина. Об этом сообщила пресс-служба клуба НХЛ.
Характер травмы российского вратаря не уточняется.
Из фарм-клуба был вызван швед Маркус Хёгберг, который будет запасным вратарем в предстоящей в ночь на 28 декабря встрече против «Нью-Йорк Рейнджерс». Место в воротах займет чех Давид Риттих.
В текущем сезоне 30-летний Сорокин провел 24 матча, в среднем пропуская 2,55 шайбы и отражая 91% бросков. Россиянин трижды сыграл на ноль.
Сорокин является олимпийским чемпионом 2018 года и трижды бронзовым призером чемпионатов мира. В составе ЦСКА в 2019 году он завоевал Кубок Гагарина.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах