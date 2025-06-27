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Спорт ,  
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Дюков заявил, что Россия в будущем будет претендовать на проведение ЧМ

Глава РФС Дюков заявил, что Россия будет претендовать на проведение ЧМ и Евро
Президент Российского футбольного союза рассказал о желании страны проводить в будущем крупные международные турниры
Александр Дюков
Александр Дюков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Россия после возвращения на международную арену будет претендовать на проведение крупных турниров, например чемпионата мира или Европы, заявил Odds.ru глава РФС Александр Дюков.

«У нас есть потенциал, желание и возможности. Поэтому, безусловно, мы это сделаем», — сказал Дюков.

Российские сборные и клубы отстранены от международных турниров с февраля 2022 года. Их не вернут до окончания военной операции на Украине, заявляли в УЕФА.

Дюков в конце марта говорил, что стран, выступающих против возвращения сборной России на международные турниры, в мире становится все меньше.

В 2018 году Россия впервые в своей истории приняла чемпионат мира по футболу. В 2022-м финал Лиги чемпионов должен был пройти в Санкт-Петербурге, но из-за бана матч был перенесен в Париж. По той же причине Казань не смогла принять матч за Суперкубок УЕФА 2023 года, игра в итоге прошла в греческом Пирее.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российский футбольный союз (РФС) Александр Дюков
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