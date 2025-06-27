Дэвид Бекхэм перенес операцию на сломанном 22 года назад запястье

Один из вставленных тогда хирургических винтов должен был раствориться, но оказалось, что он остался в руке и стал причинять бывшему футболисту сборной Англии сильную боль

Дэвид Бекхэм (Фото: Megan Briggs / Getty Images)

Бывший футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм попал в больницу из-за сильных болей в запястье. Об этом сообщает Daily Mail.

Супруга 50-летнего Бекхэма Виктория выложила в сторис в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) его фото на больничной койке с синей повязкой на руке, которое она подписала: «Выздоравливай скорее, папочка».

Фото: Личный архив Виктории Бекхэм

Виктория также поделилась еще одной фотографией мужа, держащего в руках браслет с буквами на бусинах, где написано «Выздоравливай скорее».

Daily Mail пишет, что Бекхэм перенес операцию на запястье, которое сломал еще в мае 2003 года в товарищеском матче между сборными Англии и ЮАР в Дурбане. Один из вставленных тогда хирургических винтов должен был раствориться, но оказалось, что он остался в руке, и экс-футболисту сделали операцию после того, как он стал испытывать «невыносимую» боль.

Карьеру Бекхэм завершил в 2013 году. Выступал за такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Реал», ПСЖ, «Милан» и «Лос-Анджелес Гэлакси»; выигрывал чемпионаты Англии, Испании, Франции и становился победителем Лиги чемпионов. В настоящее время Бекхэм является совладельцем американского клуба «Интер Майами», в котором выступает Лионель Месси.