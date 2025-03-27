Вовченко забросил шайбу за рекордные для КХЛ три секунды с начала периода

В КХЛ забросили шайбу за рекордные три секунды с начала периода

КХЛ сообщила, что в матче «Металлург» — «Авангард» 26 марта форвард хозяев Даниил Вовченко забросил шайбу за три секунды с начала периода, побив рекорд 2023 года, принадлежавший Роману Горбунову

Даниил Вовченко (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Шайба нападающего «Металлурга» Даниила Вовченко, заброшенная в первом матче серии плей-офф с омским «Авангардом», стала самой быстрой с начала периода в истории КХЛ. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Вовченко забил на третьей секунде третьего периода в матче, который прошел накануне и завершился со счетом 4:1 в пользу омичей.

Предыдущий рекорд принадлежал Роману Горбунову из минского «Динамо», который забил новосибирской «Сибири» на четвертой секунде третьего периода в декабре 2023 года.

В матчах с участием «Металлурга» самый быстрый гол с начала периода был в 2007-м на счету Даниса Зарипова, который тогда выступал за казанский «Ак Барс».

У Вовченко в этом сезоне 18 голов и 15 передач в 62 матчах.