В КХЛ забросили шайбу за рекордные три секунды с начала периода
Шайба нападающего «Металлурга» Даниила Вовченко, заброшенная в первом матче серии плей-офф с омским «Авангардом», стала самой быстрой с начала периода в истории КХЛ. Об этом сообщила пресс-служба лиги.
Вовченко забил на третьей секунде третьего периода в матче, который прошел накануне и завершился со счетом 4:1 в пользу омичей.
Предыдущий рекорд принадлежал Роману Горбунову из минского «Динамо», который забил новосибирской «Сибири» на четвертой секунде третьего периода в декабре 2023 года.
В матчах с участием «Металлурга» самый быстрый гол с начала периода был в 2007-м на счету Даниса Зарипова, который тогда выступал за казанский «Ак Барс».
У Вовченко в этом сезоне 18 голов и 15 передач в 62 матчах.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Кто добивался возбуждения уголовного дела против Мошковича
Умер ведущий Алексей Веселкин
Акции «Русагро» потеряли 30% после задержания основателя компании
Банки с начала года резко увеличили долю отказов по ипотеке
Испанский производитель взрывчатки заявил о проблеме с уходом из России
Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию
Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов
СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»
«Яндекс» раскрыл выручку своего технологического подразделения
Удав проглотил слона. Почему российские банки перестали «доплачивать» за дорогие депозиты
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов