0

«Авангард» в четвертый раз за сезон обыграл «Металлург» в матче КХЛ

«Авангард» в овертайме одержал четвертую в сезоне победу над «Металлургом»
Встреча завершилась со счетом 3:2 в овертайме в пользу омского клуба. Решающую шайбу забросил Эндрю Потуральски
Эндрю Потуральски
Эндрю Потуральски (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Омский «Авангард» со счетом 3:2 в овертайме одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей отличились Константин Окулов (17-я минута), Николай Прохоркин (36) и Эндрю Потуральски (62).

У проигравших шайбы забросили Владимир Ткачев (13) и Люк Джонсон (59).

Для «Авангарда» эта победа над «Металлургом» стала четвертой в сезоне из шести проведенных матчей (5:1, 1:4, 3:1, 2:1 Б, 1:2, 3:2 ОТ).

Омский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 86 очков за 60 матчей. «Металлург» является лидером Востока, набрав в 59 играх 95 очков.

В следующем матче 1 марта «Металлург» сыграет на выезде против московского «Динамо», а 2 марта «Авангард» проведет гостевой матч со «Спартаком».

Екатерина Халимовская
Хоккей ХК Авангард ХК Металлург Магнитогорск КХЛ
