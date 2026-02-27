«Авангард» в четвертый раз за сезон обыграл «Металлург» в матче КХЛ
Омский «Авангард» со счетом 3:2 в овертайме одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе победителей отличились Константин Окулов (17-я минута), Николай Прохоркин (36) и Эндрю Потуральски (62).
У проигравших шайбы забросили Владимир Ткачев (13) и Люк Джонсон (59).
Для «Авангарда» эта победа над «Металлургом» стала четвертой в сезоне из шести проведенных матчей (5:1, 1:4, 3:1, 2:1 Б, 1:2, 3:2 ОТ).
Омский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 86 очков за 60 матчей. «Металлург» является лидером Востока, набрав в 59 играх 95 очков.
В следующем матче 1 марта «Металлург» сыграет на выезде против московского «Динамо», а 2 марта «Авангард» проведет гостевой матч со «Спартаком».
