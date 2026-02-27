Тутберидзе ответила главе WADA, которому было некомфортно видеть ее на ОИ
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила Okko, что президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька не должен был выносить в публичное пространство высказывания о ней.
В начале февраля Банька заявил, что не чувствует себя комфортно из-за присутствия на Играх в Италии российского тренера. Причиной такого заявления стал допинговый скандал вокруг бывшей ученицы Тутберидзе Камилы Валиевой, дисквалифицированной на четыре года в январе 2024-го.
«Господин Банька сказал, что ему некомфортно от моего присутствия. У меня какие-то мысли пробежали, как будто я была его экс-девушкой и приехала куда-то без его ведома, ему очень некомфортно», — сказала тренер.
Она подчеркнула, что такие высказывания неуместны для публичного лица: «Вообще это какие-то абсолютно личные высказывания, которые, конечно, такое лицо, как Банька, должен был держать при себе».
Тутберидзе добавила, что узнала о словах польского чиновника лишь спустя время, так как не следила за новостями, и даже хотела найти его в толпе, чтобы извиниться.
«Мне было абсолютно безразлично от его присутствия на Олимпиаде, я не чувствовала ничего. Я была удивлена, на самом деле только через два дня услышала, что ему некомфортно, потому что не открывала новости. Думаю, ну покажите хотя бы, как он выглядит, что ли. Подойду извинюсь. Я даже там полистала, если увижу в толпе где-то, подойду обязательно», — пошутила она.
Тутберидзе находилась на Олимпиаде в Милане как тренер сборной Грузии, которую на Играх представлял ее ученик Ника Эгадзе (мужское одиночное катание). Также на Играх выступала дочь тренера Диана Дэвис в танцах на льду с Глебом Смолкиным.
В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, однако РУСАДА и правоохранительные органы по итогам расследования этого дела не нашли нарушений в работе персонала.
