Тутберидзе ответила главе WADA, которому было некомфортно видеть ее на ОИ

Глава WADA Витольд Банька на Олимпийских играх в Италии заявил, что ему некомфортно из-за присутствия Тутберидзе
Этери Тутберидзе
Этери Тутберидзе (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила Okko, что президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька не должен был выносить в публичное пространство высказывания о ней.

В начале февраля Банька заявил, что не чувствует себя комфортно из-за присутствия на Играх в Италии российского тренера. Причиной такого заявления стал допинговый скандал вокруг бывшей ученицы Тутберидзе Камилы Валиевой, дисквалифицированной на четыре года в январе 2024-го.

«Господин Банька сказал, что ему некомфортно от моего присутствия. У меня какие-то мысли пробежали, как будто я была его экс-девушкой и приехала куда-то без его ведома, ему очень некомфортно», — сказала тренер.

Она подчеркнула, что такие высказывания неуместны для публичного лица: «Вообще это какие-то абсолютно личные высказывания, которые, конечно, такое лицо, как Банька, должен был держать при себе».

Тутберидзе добавила, что узнала о словах польского чиновника лишь спустя время, так как не следила за новостями, и даже хотела найти его в толпе, чтобы извиниться.

«Мне было абсолютно безразлично от его присутствия на Олимпиаде, я не чувствовала ничего. Я была удивлена, на самом деле только через два дня услышала, что ему некомфортно, потому что не открывала новости. Думаю, ну покажите хотя бы, как он выглядит, что ли. Подойду извинюсь. Я даже там полистала, если увижу в толпе где-то, подойду обязательно», — пошутила она.

Тутберидзе находилась на Олимпиаде в Милане как тренер сборной Грузии, которую на Играх представлял ее ученик Ника Эгадзе (мужское одиночное катание). Также на Играх выступала дочь тренера Диана Дэвис в танцах на льду с Глебом Смолкиным.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, однако РУСАДА и правоохранительные органы по итогам расследования этого дела не нашли нарушений в работе персонала.

