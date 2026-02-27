 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Даниил Медведев победил 8-ю ракетку мира и вышел в финал турнира в Дубае

Медведев победил 8-ю ракетку мира Оже-Альяссима и вышел в финал турнира в Дубае
Российский теннисист обыграл в двух сетах канадца Феликса Оже-Альяссима
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал на турнире категории ATP 500 в Дубае.

В полуфинале 30-летний россиянин, третий сеяный, победил канадца Феликса Оже-Альяссима, восьмую ракетку мира, со счетом 6:4, 6:2.

В очных встречах у Медведева и Оже-Альяссима счет стал 8:2 в пользу россиянина.

Для Медведева это 51-я победа над игроком топ-10 в карьере и первая с октября прошлого года. Россиянин вышел в 42-й финал в карьере.

В решающем матче соперником Медведева станет победитель пары Андрей Рублев (Россия) — Таллон Грикспор (Нидерланды).

Медведев занимает 11-е место в мировом рейтинге (лучший из россиян), на его счету 22 титула ATP.

Турнир в Дубае с призовым фондом $3,31 млн завершится 28 февраля.

Даниил Медведев фото
Даниил Медведев
спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
