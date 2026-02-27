Даниил Медведев победил 8-ю ракетку мира и вышел в финал турнира в Дубае
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал на турнире категории ATP 500 в Дубае.
В полуфинале 30-летний россиянин, третий сеяный, победил канадца Феликса Оже-Альяссима, восьмую ракетку мира, со счетом 6:4, 6:2.
В очных встречах у Медведева и Оже-Альяссима счет стал 8:2 в пользу россиянина.
Для Медведева это 51-я победа над игроком топ-10 в карьере и первая с октября прошлого года. Россиянин вышел в 42-й финал в карьере.
В решающем матче соперником Медведева станет победитель пары Андрей Рублев (Россия) — Таллон Грикспор (Нидерланды).
Медведев занимает 11-е место в мировом рейтинге (лучший из россиян), на его счету 22 титула ATP.
Турнир в Дубае с призовым фондом $3,31 млн завершится 28 февраля.
