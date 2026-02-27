Тутберидзе заявила, что судьи щедро оценили Петросян на Олимпиаде
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила Okko, что Аделию Петросян щедро и хорошо судили на Олимпийских играх в Италии.
«Ее очень хорошо судили, она впервые получила четвертый уровень дорожки в произвольной программе, у нас на соревнованиях она ни разу его не получала, потому что наши судьи строже. Поэтому судили щедро, вот для меня ничего не поменялось», — сказала Тутберидзе.
Тренер добавила, что если бы Петросян сделала четверной тулуп в произвольной программе, то математически могла бы быть на третьем месте.
На Олимпиаде Тутберидзе была аккредитована тренером сборной Грузии, однако присутствовала на тренировках Петросян. За прокатом 18-летней фигуристки специалист наблюдала в подтрибунном помещении, на старт ее выводил другой тренер — Даниил Глейхенгауз.
Петросян на Играх упала в произвольной программе на четверном тулупе и с суммарным результатом 214,53 балла заняла шестое место. Победу одержала американка Алиса Лью (226,79). Россиянка стала единственной фигуристкой на Играх, заявившей четверной прыжок.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Пакистан объявил «открытую войну» правительству талибов в Афганистане
Axios: Пентагон представил Трампу варианты действий против Ирана
В России создали учебник по беспилотникам для старших классов
Telegraph: Десант Британии и Франции завершает подготовку к миссии на Украине
Суд вновь рассмотрит дело пассажиров «Аэрофлота» из-за рейса на Пхукет
Реальные ставки по кредиткам в России превысили 50%