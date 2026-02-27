 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2026⁠,
0

Тутберидзе заявила, что судьи щедро оценили Петросян на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
Российская фигуристка на Играх в Италии с суммарным результатом 214,53 балла заняла шестое место
Этери Тутберидзе
Этери Тутберидзе (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила Okko, что Аделию Петросян щедро и хорошо судили на Олимпийских играх в Италии.

«Ее очень хорошо судили, она впервые получила четвертый уровень дорожки в произвольной программе, у нас на соревнованиях она ни разу его не получала, потому что наши судьи строже. Поэтому судили щедро, вот для меня ничего не поменялось», — сказала Тутберидзе.

Тренер добавила, что если бы Петросян сделала четверной тулуп в произвольной программе, то математически могла бы быть на третьем месте.

Тренер Петросян заявил, что мировое фигурное катание «хуже не стало»
Спорт
Аделия Петросян и Даниил&nbsp;Глейхенгауз

На Олимпиаде Тутберидзе была аккредитована тренером сборной Грузии, однако присутствовала на тренировках Петросян. За прокатом 18-летней фигуристки специалист наблюдала в подтрибунном помещении, на старт ее выводил другой тренер — Даниил Глейхенгауз.

Петросян на Играх упала в произвольной программе на четверном тулупе и с суммарным результатом 214,53 балла заняла шестое место. Победу одержала американка Алиса Лью (226,79). Россиянка стала единственной фигуристкой на Играх, заявившей четверной прыжок.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Пакистан объявил «открытую войну» правительству талибов в Афганистане

Axios: Пентагон представил Трампу варианты действий против Ирана

В России создали учебник по беспилотникам для старших классов

Telegraph: Десант Британии и Франции завершает подготовку к миссии на Украине

Суд вновь рассмотрит дело пассажиров «Аэрофлота» из-за рейса на Пхукет

Реальные ставки по кредиткам в России превысили 50%
Авторы
Теги
Персоны
Рената Утяева
Этери Тутберидзе фигурное катание Олимпиада-2026 Аделия Петросян
Этери Тутберидзе фото
Этери Тутберидзе
тренер по фигурному катанию, спортсменка
24 февраля 1974 года
Аделия Петросян фото
Аделия Петросян
фигуристка, спортсменка
5 июня 2007 года
Материалы по теме
Петросян не примет участия в финале Гран-при России
Спорт
Глейхенгауз заявил о травме спины у Петросян перед Олимпиадой в Италии
Спорт
Тренер Петросян заявил о преобладании русского языка на Играх в Италии
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 91,3 (+0,27) Инвестиции, 17:27 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 77,27 (+0,15) Инвестиции, 17:27
Суд арестовал экс-главреда Readovka Костелева Общество, 19:26
Совбез назвал конфликт на границе Пакистана следствием колониализма Политика, 19:25
Бразильский рекордсмен «Краснодара» Жоаозиньо завершил карьеру Спорт, 19:16
Тутберидзе ответила главе WADA, которому было некомфортно видеть ее на ОИ Спорт, 19:02
Тутберидзе заявила, что ждет извинений Баха за слова на Олимпиаде-2022 Спорт, 19:00
МИД Британии сообщил об отзыве дипломатов из Ирана Политика, 19:00
Прощай, электричество. Каким будет новый флагман Porsche Авто, 18:57
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Что означает «открытая война» между Пакистаном и Афганистаном Политика, 18:54
Чемпион по эндуро предположил причины пропажи туристов в Пермском крае Общество, 18:51
Тутберидзе заявила, что судьи щедро оценили Петросян на Олимпиаде Спорт, 18:50
Как поиск инсайдеров дал инсайдерам заработать еще больше на Polymarket Крипто, 18:45
Bloomberg узнал об отказе Аркадия Воложа от гражданства России Бизнес, 18:39
Экономист Михаил Задорнов дал совет, куда вложить ₽1 млн
РАДИО
 Инвестиции, 18:38
«МегаФон» ускорил мобильный интернет в двух московских парках Пресс-релиз, 18:34