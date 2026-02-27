Тутберидзе заявила, что судьи щедро оценили Петросян на Олимпиаде

Российская фигуристка на Играх в Италии с суммарным результатом 214,53 балла заняла шестое место

Этери Тутберидзе (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила Okko, что Аделию Петросян щедро и хорошо судили на Олимпийских играх в Италии.

«Ее очень хорошо судили, она впервые получила четвертый уровень дорожки в произвольной программе, у нас на соревнованиях она ни разу его не получала, потому что наши судьи строже. Поэтому судили щедро, вот для меня ничего не поменялось», — сказала Тутберидзе.

Тренер добавила, что если бы Петросян сделала четверной тулуп в произвольной программе, то математически могла бы быть на третьем месте.

На Олимпиаде Тутберидзе была аккредитована тренером сборной Грузии, однако присутствовала на тренировках Петросян. За прокатом 18-летней фигуристки специалист наблюдала в подтрибунном помещении, на старт ее выводил другой тренер — Даниил Глейхенгауз.

Петросян на Играх упала в произвольной программе на четверном тулупе и с суммарным результатом 214,53 балла заняла шестое место. Победу одержала американка Алиса Лью (226,79). Россиянка стала единственной фигуристкой на Играх, заявившей четверной прыжок.