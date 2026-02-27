Стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Состоялась жеребьевка стыковых матчей 1/8 финала плей-офф Лиги Европы.
Ее результаты выглядят следующим образом:
- «Ференцварош» (Венгрия) — «Брага» (Португалия);
- «Генк» (Бельгия) — «Фрайбург» (Германия);
- «Штутгарт» (Германия) — «Порту» (Португалия);
- «Болонья» (Италия) — «Рома» (Италия);
- «Панатинаикос» (Греция) — «Бетис» (Испания);
- «Сельта» (Испания) — «Лион» (Франция);
- «Ноттингем Форест» (Англия) — «Мидтьюлланн» (Дания);
- «Лилль» (Франция) — «Астон Вилла» (Англия).
Первые игры 1/8 финала состоятся 12 марта, ответные — 19 марта.
В прошлом сезоне Лигу Европы выиграл «Тоттенхэм», победивший в финале «Манчестер Юнайтед» (1:0).
В нынешнем сезоне финал турнира пройдет на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле.
