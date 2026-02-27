 Перейти к основному контенту
0

Стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

«Болонья» сыграет с «Ромой», «Штутгарт» — с «Порту», а «Лилль» — с «Астон Виллой»
Фото: Michael Regan / Getty Images
Фото: Michael Regan / Getty Images

Состоялась жеребьевка стыковых матчей 1/8 финала плей-офф Лиги Европы.

Ее результаты выглядят следующим образом:

  • «Ференцварош» (Венгрия) — «Брага» (Португалия);
  • «Генк» (Бельгия) — «Фрайбург» (Германия);
  • «Штутгарт» (Германия) — «Порту» (Португалия);
  • «Болонья» (Италия) — «Рома» (Италия);
  • «Панатинаикос» (Греция) — «Бетис» (Испания);
  • «Сельта» (Испания) — «Лион» (Франция);
  • «Ноттингем Форест» (Англия) — «Мидтьюлланн» (Дания);
  • «Лилль» (Франция) — «Астон Вилла» (Англия).

Фото: скриншот с видео
Фото: скриншот с видео

Первые игры 1/8 финала состоятся 12 марта, ответные — 19 марта.

В прошлом сезоне Лигу Европы выиграл «Тоттенхэм», победивший в финале «Манчестер Юнайтед» (1:0).

В нынешнем сезоне финал турнира пройдет на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле.

Иван Витченко
Футбол Лига Европы
