Стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

«Болонья» сыграет с «Ромой», «Штутгарт» — с «Порту», а «Лилль» — с «Астон Виллой»

Фото: Michael Regan / Getty Images

Состоялась жеребьевка стыковых матчей 1/8 финала плей-офф Лиги Европы.

Ее результаты выглядят следующим образом:

«Ференцварош» (Венгрия) — «Брага» (Португалия);

«Генк» (Бельгия) — «Фрайбург» (Германия);

«Штутгарт» (Германия) — «Порту» (Португалия);

«Болонья» (Италия) — «Рома» (Италия);

«Панатинаикос» (Греция) — «Бетис» (Испания);

«Сельта» (Испания) — «Лион» (Франция);

«Ноттингем Форест» (Англия) — «Мидтьюлланн» (Дания);

«Лилль» (Франция) — «Астон Вилла» (Англия).

Фото: скриншот с видео

Первые игры 1/8 финала состоятся 12 марта, ответные — 19 марта.

В прошлом сезоне Лигу Европы выиграл «Тоттенхэм», победивший в финале «Манчестер Юнайтед» (1:0).

В нынешнем сезоне финал турнира пройдет на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле.