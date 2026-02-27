 Перейти к основному контенту
0

Петросян не примет участия в финале Гран-при России

Тренер Петросян заявлял, что перед Играми в Италии у фигуристки была травма спины. Она является победительницей предыдущих трех финалов Гран-при
Аделия Петросян
Аделия Петросян (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Российская фигуристка Аделия Петросян не попала в предварительный список участников финала Гран-при России, опубликованный на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Турнир пройдет с 6 по 9 марта в Челябинске.

Фигуристка принимала участие в Олимпийских играх в Италии, где заняла шестое место. Ранее тренер фигуристки Даниил Глейхенгауз сообщал, что в январе у 18-летней спортсменки была травма спины.

Петр Гуменник, который также выступал на Играх-2026, не заявлен на финал Гран-при. На Олимпиаде он занял шестое место.

Петросян является трехкратной чемпионкой России и последние три сезона побеждала в финале Гран-при.

23-летний Гуменник является двукратным победителем финала Гран-при, а также чемпионом России (2025).

Российские фигуристы не смогут выступить на чемпионате мира в Праге в марте. В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что россияне не получат туда приглашение, а участие в отборочном турнире на Олимпиаду и в Играх было «исключением».

Россияне отстранены ISU с 2022 года, после начала военной операции на Украине.

Рената Утяева
Аделия Петросян Петр Гуменник фигурное катание чемпионат России по фигурному катанию
Аделия Петросян фото
Аделия Петросян
фигуристка, спортсменка
5 июня 2007 года
Петр Гуменник фото
Петр Гуменник
фигурист
11 апреля 2002 года
