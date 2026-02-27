Глейхенгауз заявил о травме спины у Петросян перед Олимпиадой в Италии

Тренер Петросян Этери Тутберидзе заявляла, что в начале января у Петросян обострились проблемы со здоровьем, она жаловалась на боль и скованность в движениях

Аделия Петросян (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Российская фигуристка Аделия Петросян в январе перед Олимпийскими играми в Италии получила травму спины. Об этом Sport24 заявил тренер спортсменки Даниил Глейхенгауз.

«Была травма спины [в январе], ее скрутило. При этом не было такого, что произошло какое-то падение на льду, допустим, и она не смогла встать. Она пришла в один день после выходного, по-моему, и сказала, что у нее так болит спина, что она плохо двигается», — сообщил Глейхенгауз.

Ранее тренер фигуристки Этери Тутберидзе заявила, что в начале января у Петросян обострились проблемы со здоровьем, она жаловалась на боль и скованность в движениях. 18-летняя спортсменка выпала из тренировочного процесса на две недели.

По словам Тутберидзе и Глейхенгауза, после двухнедельного отсутствия фигуристке пришлось заново собирать прыжки. Петросян не смогла восстановить тройной аксель.

Петросян на Играх упала в произвольной программе на четверном тулупе и с суммарным результатом 214,53 балла заняла шестое место. Победу одержала американка Алиса Лью (226,79).

Россиянка стала единственной фигуристкой на Играх, заявившей четверной прыжок.

В Олимпиаде также участвовал российский фигурист Петр Гуменник, который в соревнованиях мужчин-одиночников занял шестое место.