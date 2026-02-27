 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт⁠,
0

Фигуристка Хендрикс не примет участия в чемпионате мира после Олимпиады

По словам фигуристки, ей пришлось рано выходить на пик формы ради квалификации на Олимпийские игры
Луна Хендрикс
Луна Хендрикс (Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images)

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс не примет участие в чемпионате мира в Праге после Олимпийских игр в Италии. Об этом спортсменка сообщила в шоу De Tafel van Gert.

«В этом сезоне мне пришлось очень рано выходить на пик формы ради квалификации на Олимпийские игры. Учитывая это и травмы, мы решили не участвовать в чемпионате мира, а сосредоточиться на полноценном восстановлении. Сезон был очень длинным», — сказала Хендрикс.

Она также отметила, что в «возраст тоже играет роль». Спортсменке 26 лет.

На Олимпиаде Хендрикс по сумме двух программ набрала 199,65 балла и заняла 14-е место.

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, завоевавший золото на Играх в Милане, также не примет участия в турнире. Действующий чемпион мира американец Илья Малинин, который на Олимпиаде занял лишь восьмое место, в заявке значится.

Российские и белорусские фигуристы не смогут выступить на чемпионате мира. В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что россияне и белорусы не смогут получить приглашение на турнир, и уточнили, что участие спортсменов двух стран в отборочном турнире на Олимпиаду и в Играх было «исключением».

Турнир в столице Чехии пройдет с 24 по 29 марта.

Хендрикс выступает победительницей (2024), бронзовым (2022) и двукратным серебряным (2023, 2026) призером чемпионата Европы, а также серебряным (2022) и бронзовым (2023) призером чемпионата мира.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Пакистан объявил «открытую войну» правительству талибов в Афганистане

Axios: Пентагон представил Трампу варианты действий против Ирана

В России создали учебник по беспилотникам для старших классов

Telegraph: Десант Британии и Франции завершает подготовку к миссии на Украине

Суд вновь рассмотрит дело пассажиров «Аэрофлота» из-за рейса на Пхукет

Реальные ставки по кредиткам в России превысили 50%
Авторы
Теги
Рената Утяева
фигурное катание
Материалы по теме
Победитель Олимпиады Шайдоров не попал в заявку на чемпионат мира
Спорт
Тренер Петросян заявил о преобладании русского языка на Играх в Италии
Спорт
Петросян назвала болезненными эмоции после Олимпийских игр в Италии
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 26 фев, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 26 фев, 17:24
Афганистан назвал цели своих ударов в Пакистане Политика, 13:17
Вертолет отправили на поиск пропавших в Пермском крае туристов Общество, 13:14
Шесть российских аэропортов закрыли для полетов Политика, 13:14
Триумф Керри и выкрики в адрес Бардо: как прошла кинопремия «Сезар» Общество, 13:13 
Песков фразой «не сулят ничего хорошего» оценил бои на границе Пакистана Политика, 13:12
Кремль обратился к Анкаре из-за угрозы подрыва «Турецкого потока» Политика, 13:11
В Кремле сообщили, когда назовут дату следующих переговоров Политика, 13:09
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Основатель Wikipedia спрогнозировал биткоин ниже $10 тыс. Крипто, 13:07
Сборная России сыграет против Мали в Санкт-Петербурге Спорт, 13:07
Выживает подготовленный. 6 принципов работы в b2b Образование, 13:04
Фигуристка Хендрикс не примет участия в чемпионате мира после Олимпиады Спорт, 13:01
Афганистан начал операцию против Пакистана. Видео Политика, 12:58
Названы округа России с наибольшим объемом строительства частных домов Недвижимость, 12:57
Минобороны отчиталось о массированных и групповых ударах по Украине Политика, 12:57