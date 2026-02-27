Фигуристка Хендрикс не примет участия в чемпионате мира после Олимпиады
Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс не примет участие в чемпионате мира в Праге после Олимпийских игр в Италии. Об этом спортсменка сообщила в шоу De Tafel van Gert.
«В этом сезоне мне пришлось очень рано выходить на пик формы ради квалификации на Олимпийские игры. Учитывая это и травмы, мы решили не участвовать в чемпионате мира, а сосредоточиться на полноценном восстановлении. Сезон был очень длинным», — сказала Хендрикс.
Она также отметила, что в «возраст тоже играет роль». Спортсменке 26 лет.
На Олимпиаде Хендрикс по сумме двух программ набрала 199,65 балла и заняла 14-е место.
Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, завоевавший золото на Играх в Милане, также не примет участия в турнире. Действующий чемпион мира американец Илья Малинин, который на Олимпиаде занял лишь восьмое место, в заявке значится.
Российские и белорусские фигуристы не смогут выступить на чемпионате мира. В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что россияне и белорусы не смогут получить приглашение на турнир, и уточнили, что участие спортсменов двух стран в отборочном турнире на Олимпиаду и в Играх было «исключением».
Турнир в столице Чехии пройдет с 24 по 29 марта.
Хендрикс выступает победительницей (2024), бронзовым (2022) и двукратным серебряным (2023, 2026) призером чемпионата Европы, а также серебряным (2022) и бронзовым (2023) призером чемпионата мира.
