 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2026⁠,
0

Тренер Петросян заявил о преобладании русского языка на Играх в Италии

Даниил Глейхенгауз заявил о преобладании русского языка на Олимпиаде в Италии
Сюжет
Олимпиада-2026
На Олимпийских играх было 18 фигуристов, представлявших ранее Россию. Несколько спортсменов других сборных также разговаривали на русском языке
Аделия Петросян и Даниил Глейхенгауз
Аделия Петросян и Даниил Глейхенгауз (Фото: Joosep Martinson / Getty Images)

Тренер российской фигуристки Аделии Петросян Даниил Глейхенгауз заявил Sport24 о доминировании русской речи на Олмипийских играх в Италии

«У меня было ощущение, что русской речи было больше [на Олимпиаде]. Я не понимал, на каком языке мне с людьми разговаривать. То есть я все пытался заговорить на английском, а мне все на русском отвечают. <...> Только когда встречаешь японцев, корейцев, понимаешь, что ты точно за границей на международном турнире», — сказал Глейхенгауз.

В соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде участвовало 18 спортсменов, представлявших ранее Россию. Некоторые представители других сборных также разговаривали на русском языке, например Илья Малинин, Эндрю Торгашев, Максим Наумов (все — США) и Ника Егадзе (Грузия).

Глейхенгауз на Играх сопровождал 18-летнюю Петросян, которая упала в произвольной программе на четверном тулупе и с суммарным результатом 214,53 балла заняла шестое место. Победу одержала американка Алиса Лью (226,79).

В Олимпиаде также участвовал российский фигурист Петр Гуменник, который в соревнованиях мужчин-одиночников занял шестое место.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Пакистан объявил «открытую войну» правительству талибов в Афганистане

Axios: Пентагон представил Трампу варианты действий против Ирана

В России создали учебник по беспилотникам для старших классов

Telegraph: Десант Британии и Франции завершает подготовку к миссии на Украине

Суд вновь рассмотрит дело пассажиров «Аэрофлота» из-за рейса на Пхукет

Реальные ставки по кредиткам в России превысили 50%
Авторы
Теги
Персоны
Рената Утяева
Даниил Глейхенгауз фигурное катание Олимпиада-2026
Аделия Петросян фото
Аделия Петросян
фигуристка, спортсменка
5 июня 2007 года
Материалы по теме
Петросян назвала болезненными эмоции после Олимпийских игр в Италии
Спорт
Тренер Петросян заявил, что мировое фигурное катание «хуже не стало»
Спорт
Багаж фигуристки Петросян потеряли по пути с Олимпиады
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 26 фев, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 26 фев, 17:24
Афганистан назвал цели своих ударов в Пакистане Политика, 13:17
Вертолет отправили на поиск пропавших в Пермском крае туристов Общество, 13:14
Шесть российских аэропортов закрыли для полетов Политика, 13:14
Триумф Керри и выкрики в адрес Бардо: как прошла кинопремия «Сезар» Общество, 13:13 
Песков фразой «не сулят ничего хорошего» оценил бои на границе Пакистана Политика, 13:12
Кремль обратился к Анкаре из-за угрозы подрыва «Турецкого потока» Политика, 13:11
В Кремле сообщили, когда назовут дату следующих переговоров Политика, 13:09
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Основатель Wikipedia спрогнозировал биткоин ниже $10 тыс. Крипто, 13:07
Сборная России сыграет против Мали в Санкт-Петербурге Спорт, 13:07
Выживает подготовленный. 6 принципов работы в b2b Образование, 13:04
Фигуристка Хендрикс не примет участия в чемпионате мира после Олимпиады Спорт, 13:01
Афганистан начал операцию против Пакистана. Видео Политика, 12:58
Названы округа России с наибольшим объемом строительства частных домов Недвижимость, 12:57
Минобороны отчиталось о массированных и групповых ударах по Украине Политика, 12:57