Тренер Петросян заявил о преобладании русского языка на Играх в Италии
Тренер российской фигуристки Аделии Петросян Даниил Глейхенгауз заявил Sport24 о доминировании русской речи на Олмипийских играх в Италии
«У меня было ощущение, что русской речи было больше [на Олимпиаде]. Я не понимал, на каком языке мне с людьми разговаривать. То есть я все пытался заговорить на английском, а мне все на русском отвечают. <...> Только когда встречаешь японцев, корейцев, понимаешь, что ты точно за границей на международном турнире», — сказал Глейхенгауз.
В соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде участвовало 18 спортсменов, представлявших ранее Россию. Некоторые представители других сборных также разговаривали на русском языке, например Илья Малинин, Эндрю Торгашев, Максим Наумов (все — США) и Ника Егадзе (Грузия).
Глейхенгауз на Играх сопровождал 18-летнюю Петросян, которая упала в произвольной программе на четверном тулупе и с суммарным результатом 214,53 балла заняла шестое место. Победу одержала американка Алиса Лью (226,79).
В Олимпиаде также участвовал российский фигурист Петр Гуменник, который в соревнованиях мужчин-одиночников занял шестое место.
