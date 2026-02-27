Тренер Петросян заявил о преобладании русского языка на Играх в Италии

Даниил Глейхенгауз заявил о преобладании русского языка на Олимпиаде в Италии

На Олимпийских играх было 18 фигуристов, представлявших ранее Россию. Несколько спортсменов других сборных также разговаривали на русском языке

Аделия Петросян и Даниил Глейхенгауз (Фото: Joosep Martinson / Getty Images)

Тренер российской фигуристки Аделии Петросян Даниил Глейхенгауз заявил Sport24 о доминировании русской речи на Олмипийских играх в Италии

«У меня было ощущение, что русской речи было больше [на Олимпиаде]. Я не понимал, на каком языке мне с людьми разговаривать. То есть я все пытался заговорить на английском, а мне все на русском отвечают. <...> Только когда встречаешь японцев, корейцев, понимаешь, что ты точно за границей на международном турнире», — сказал Глейхенгауз.

В соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде участвовало 18 спортсменов, представлявших ранее Россию. Некоторые представители других сборных также разговаривали на русском языке, например Илья Малинин, Эндрю Торгашев, Максим Наумов (все — США) и Ника Егадзе (Грузия).

Глейхенгауз на Играх сопровождал 18-летнюю Петросян, которая упала в произвольной программе на четверном тулупе и с суммарным результатом 214,53 балла заняла шестое место. Победу одержала американка Алиса Лью (226,79).

В Олимпиаде также участвовал российский фигурист Петр Гуменник, который в соревнованиях мужчин-одиночников занял шестое место.