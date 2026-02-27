 Перейти к основному контенту
0

Биатлонист Вагин выиграл спринт в финале Кубка России

В тройку призеров также вошли Карим Халили и Дмитрий Евменов
Алексей Вагин
Алексей Вагин (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Биатлонист Алексей Вагин занял первое место в спринтерской гонке на 10 км на финальном этапе Кубка России в Златоусте (Челябинская область).

Вагин преодолел дистанцию за 23 минуты 13,7 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах.

Вторым с отставанием 1,1 секунды и чистой стрельбой стал Карим Халили. Третье место занял Дмитрий Евменов (+15,6; без промахов).

Накануне женский спринт выиграла Наталия Шевченко.

В субботу в Златоусте пройдут гонки преследования, завершится этап масс-стартами 1 марта.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иван Витченко Иван Витченко
Биатлон Карим (Саид Каримулла) Халили
