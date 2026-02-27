19-летняя ученица Тутберидзе вышла замуж за призера чемпионата России

Фигуристка Хромых вышла замуж за бронзового призера ЧР 2015 года Питкеева

Свадьба прошла 14 февраля

Майя Хромых (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Российская фигуристка Майя Хромых вышла замуж за бронзового призер ЧР 2015 года Адьяна Питкеева. Об этом спортсменка сообщила на свой странице в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«14.02.2026», — подписала фотографию со свадьбы 19-летняя фигуристка.

Хромых является ученицей Этери Тутберидзе. Спортсменка в сезоне 21/22 становилась серебряным и бронзовым призером этапов Гран-при. В 2021 году она выиграла Budapest Trophy, опередив будущую олимпийскую чемпионку Анну Щербакову. Хромых приостановила спортивную карьеру из-за травмы спины.

27-летний Питкеев является серебряным призером этапа Гран-при России (2015). В 2017 году спортсмен завершил карьеру из-за болей в спине и стал тренером.