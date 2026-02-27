19-летняя ученица Тутберидзе вышла замуж за призера чемпионата России
Российская фигуристка Майя Хромых вышла замуж за бронзового призер ЧР 2015 года Адьяна Питкеева. Об этом спортсменка сообщила на свой странице в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
«14.02.2026», — подписала фотографию со свадьбы 19-летняя фигуристка.
Хромых является ученицей Этери Тутберидзе. Спортсменка в сезоне 21/22 становилась серебряным и бронзовым призером этапов Гран-при. В 2021 году она выиграла Budapest Trophy, опередив будущую олимпийскую чемпионку Анну Щербакову. Хромых приостановила спортивную карьеру из-за травмы спины.
27-летний Питкеев является серебряным призером этапа Гран-при России (2015). В 2017 году спортсмен завершил карьеру из-за болей в спине и стал тренером.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Пакистан объявил «открытую войну» правительству талибов в Афганистане
Axios: Пентагон представил Трампу варианты действий против Ирана
В России создали учебник по беспилотникам для старших классов
Telegraph: Десант Британии и Франции завершает подготовку к миссии на Украине
Суд вновь рассмотрит дело пассажиров «Аэрофлота» из-за рейса на Пхукет
Реальные ставки по кредиткам в России превысили 50%