Спорт⁠,
0

Россиянин вошел в число звезд дня в НХЛ после победной шайбы в овертайме

Мичкова признали третьей звездой дня в НХЛ после победной шайбы в овертайме
Матвей Мичков принес «Филадельфии» победу над «Рейнджерс» и был признан третьей звездой дня
Матвей Мичков
Матвей Мичков (Фото: Emilee Chinn / Getty Images)

Российский форвард клуба «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков признан третьей звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

«Филадельфия» победила «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:2. На счету 21-летнего Мичкова две шайба, в том числе победная в овертайме.

Всего в нынешнем сезоне Мичков набрал 31 (15+16) очко в 57 матчах.

Первой звездой дня был признан нападающий «Сент-Луис Блюз» Дилан Холлоуэй, который сделал хет-трик и отметился голевой передачей в игре против «Сиэтл Кракен» (5:1) .

Второй звездой стал форвард «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин, на счету которого две шайбы во встрече против «Оттава Сенаторз» (2:1 ОТ).

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Матвей Мичков Филадельфия Флайерз
