Россиянин вошел в число звезд дня в НХЛ после победной шайбы в овертайме
Российский форвард клуба «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков признан третьей звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.
«Филадельфия» победила «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:2. На счету 21-летнего Мичкова две шайба, в том числе победная в овертайме.
Всего в нынешнем сезоне Мичков набрал 31 (15+16) очко в 57 матчах.
Первой звездой дня был признан нападающий «Сент-Луис Блюз» Дилан Холлоуэй, который сделал хет-трик и отметился голевой передачей в игре против «Сиэтл Кракен» (5:1) .
Второй звездой стал форвард «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин, на счету которого две шайбы во встрече против «Оттава Сенаторз» (2:1 ОТ).
