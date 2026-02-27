 Перейти к основному контенту
Коннор Макдэвид первым набрал 100 очков в сезоне НХЛ

Второе место (95 очков) разделили российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон
Коннор Макдэвид
Коннор Макдэвид (Фото: Cooper Neill / Getty Images)

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид первым в текущем сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) набрал 100 очков.

На счету Макдэвида в нынешнем сезоне 35 шайб и 65 результативных передач. Для достижения этой отметки канадцу потребовалось 60 встреч. Хоккеист достиг отметки 100 очков в шестом сезоне подряд.

Второе место (95 очков) разделили российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон.

На Олимпийских играх в Италии 30-летний Макдэвид стал серебряным призером и был признан самым ценным игроком хоккейного турнира.

В декабре Макдэвид повторил рекорд XXI века в НХЛ по количеству набранных очков за один календарный месяц. В матче против «Виннипег Джетс» (3:1) он сделал результативную передачу.

«Эдмонтон» с 66 очками после 60 матчей идет на пятом месте Западной конферении турнирной таблицы НХЛ.

Рената Утяева
Коннор Макдэвид Хоккей Эдмонтон Ойлерз НХЛ
