Коннор Макдэвид первым набрал 100 очков в сезоне НХЛ
Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид первым в текущем сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) набрал 100 очков.
На счету Макдэвида в нынешнем сезоне 35 шайб и 65 результативных передач. Для достижения этой отметки канадцу потребовалось 60 встреч. Хоккеист достиг отметки 100 очков в шестом сезоне подряд.
Второе место (95 очков) разделили российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон.
На Олимпийских играх в Италии 30-летний Макдэвид стал серебряным призером и был признан самым ценным игроком хоккейного турнира.
В декабре Макдэвид повторил рекорд XXI века в НХЛ по количеству набранных очков за один календарный месяц. В матче против «Виннипег Джетс» (3:1) он сделал результативную передачу.
«Эдмонтон» с 66 очками после 60 матчей идет на пятом месте Западной конферении турнирной таблицы НХЛ.
