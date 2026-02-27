 Перейти к основному контенту
Эксклюзив

Колосков заявил об отсутствии явного лидера в чемпионате России

Колосков заявил об отсутствии явного лидера в Российской премьер-лиге (РПЛ)
Вячеслав Колосков не ожидает, что кто-то сможет досрочно стать чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2026 году
Вячеслав Колосков&nbsp;
Вячеслав Колосков  (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

В Российской премьер-лиге (РПЛ) нет явного лидера, который заметно превосходил бы остальных. Об этом «РБК Спорт» заявил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

«Вряд ли у нас кто-то заранее станет чемпионом. Нет такой команды, которая сегодня превосходила бы всех остальных на голову или была бы фаворитом. Поэтому все будут выигрывать и проигрывать. Может быть, чемпион будет известен за один-два тура до конца сезона, но не раньше», — сказал президент РФС.

На вопрос о фаворитах чемпионата после зимней паузы Колосков ответил, что в РПЛ уже «есть своя пятерка», которая будет разыгрывать места между собой. «Это «Краснодар», «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак». Эти пять команд будут бороться за пятерку», — отметил он.

Перед возобновлением чемпионата России в турнирной таблице идет плотная борьба за лидерство. «Краснодар» возглавляет таблицу с 40 очками, опережая идущий вторым «Зенит» (39 очков). «Локомотив» (37 очков) занимает третье место, а ЦСКА (36 очков) — четвертое. Замыкает пятерку «Балтика» с 35 очками.

Первый матч РПЛ после зимней паузы пройдет между «Зенитом» и «Балтикой» 27 февраля.



Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Полина Мельникова, Альвина Цаканян
Российская премьер-лига (РПЛ) чемпионат России Вячеслав Колосков Футбол ФК Краснодар ФК Зенит ФК Локомотив Москва ФК ЦСКА ФК Спартак Москва
