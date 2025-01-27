РУСАДА заявило о попытке клуба КХЛ выставить игроков виновными в допинге

Глава отдела расследований РУСАДА заявил, что «Салават Юлаев» не помогал в расследовании скандала с мельдонием в молодежной команде «Толпар» и занимался «отписками»

Фото: Телеграм-канал ХК «Толпар»

РУСАДА не получило помощи от клуба КХЛ «Салават Юлаев» в разбирательстве по поводу массовых положительных проб молодых игроков на мельдоний, скорее, клуб намеренно дистанцировался от расследования, заявил ТАСС глава отдела расследований РУСАДА Леонид Иванов.

Допинг-скандал в «Толпаре», молодежной команде «Салавата Юлаева», начался в апреле 2023 года, когда мельдоний выявили у семи игроков. Они уже отбыли дисквалификацию. В июле 2024-го РУСАДА сообщило, что мельдоний нашли еще у десяти хоккеистов.

Иванов считает, что клуб был заинтересован в сохранении своей репутации — «максимально отодвинуть тренерский состав и персонал от этой темы и попытаться оставить спортсменов виноватыми в этой истории».

По его словам, клуб занял «позицию несотрудничества». «То есть это отписки вместо ответов, была подмена понятий. То они проводили расследование, то не проводили, то у них есть информация о пробах, то нет», — отметил представитель РУСАДА.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу «Салавата Юлаева».

В декабре мировой судья Октябрьского райсуда Уфы вынес решение об отстранении тренера «Толпара» по физподготовке Игоря Загретдинова от деятельности на год и оштрафовал его на 800 тыс. рублей, тренер потом обжаловал решение.

Мельдоний запрещен с 2016 года, но еще в 2023-м он был самым часто выявляемым допингом в пробах российских спортсменов.