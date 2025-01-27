РУСАДА заявило о попытке клуба КХЛ выставить игроков виновными в допинге
РУСАДА не получило помощи от клуба КХЛ «Салават Юлаев» в разбирательстве по поводу массовых положительных проб молодых игроков на мельдоний, скорее, клуб намеренно дистанцировался от расследования, заявил ТАСС глава отдела расследований РУСАДА Леонид Иванов.
Допинг-скандал в «Толпаре», молодежной команде «Салавата Юлаева», начался в апреле 2023 года, когда мельдоний выявили у семи игроков. Они уже отбыли дисквалификацию. В июле 2024-го РУСАДА сообщило, что мельдоний нашли еще у десяти хоккеистов.
Иванов считает, что клуб был заинтересован в сохранении своей репутации — «максимально отодвинуть тренерский состав и персонал от этой темы и попытаться оставить спортсменов виноватыми в этой истории».
По его словам, клуб занял «позицию несотрудничества». «То есть это отписки вместо ответов, была подмена понятий. То они проводили расследование, то не проводили, то у них есть информация о пробах, то нет», — отметил представитель РУСАДА.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу «Салавата Юлаева».
В декабре мировой судья Октябрьского райсуда Уфы вынес решение об отстранении тренера «Толпара» по физподготовке Игоря Загретдинова от деятельности на год и оштрафовал его на 800 тыс. рублей, тренер потом обжаловал решение.
Мельдоний запрещен с 2016 года, но еще в 2023-м он был самым часто выявляемым допингом в пробах российских спортсменов.
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