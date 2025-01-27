Майоров усомнился в допуске сборной России по хоккею на Олимпиаду
Вице-президент Федерации хоккея России и двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров усомнился в том, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) допустит сборную России на Олимпиаду в 2026 году. Об этом он заявил «РБК Спорту».
«До этого еще далеко. Я не уверен вообще, что нас допустят. Глава ИИХФ господин Люк Тардиф сказал, что в феврале будет рассматриваться вопрос о возможности допуска российской сборной на Олимпиаду 2026 года. Я не уверен, что вопрос будет решен положительно. Пока существуют военные действия между Украиной и Россией, Олимпийских игр для нас не будет», — заявил Майоров.
Совет ИИХФ с 3 по 4 февраля рассмотрит вопрос о допуске сборной России к зимним Олимпийским играм 2026 года в Италии.
В 2022 году ИИХФ отстранила российскую сборную от участия во всех международных турнирах под своей эгидой. Федерация заявила, что решение было принято с целью обеспечения безопасности спортсменов и официальных лиц.
Российские власти неоднократно осуждали ограничения в отношении российских спортсменов и заявляли, что выступают «против политизации спорта».
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